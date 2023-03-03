日東京消防本部教官來台 進行危機管理網會員城市交流

新北市與東京市皆為危機管理網 （Network for Crisis Management） 的會員城市之一，長期以來皆有良好的消防技術交流，日本東京消防本部消防司令榊原康之、消防司令補岡本透及消防士長小野澤修3位教官，日前來台進行危機管理網會員城市交流，今天參訪新北市消防局第七救災救護大隊進行3連梯即關東梯與美式梯緊急救援運用技術交流。

新北市消防局第七救災救護大隊表示，3連梯由日本人自行研發完成，其結構材質由鈦合金製作，梯上最大負重約為180公斤，抗高溫、耐腐蝕，韌性及強度都比鋁合金雙節梯更好，關東梯共有三節，最高可達3層樓高度，約8.7公尺，救援時若需更高高度，可架在消防車頂，讓救援範圍更大，於105年引進並使用至今。