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日東京消防本部教官來台 進行危機管理網會員城市交流

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市與東京市皆為危機管理網 （Network for Crisis Management） 的會員城市之一，長期以來皆有良好的消防技術交流，日本東京消防本部消防司令榊原康之、消防司令補岡本透及消防士長小野澤修3位教官，日前來台進行危機管理網會員城市交流，今天參訪新北市消防局第七救災救護大隊進行3連梯即關東梯與美式梯緊急救援運用技術交流。

新北市消防局第七救災救護大隊表示，3連梯由日本人自行研發完成，其結構材質由鈦合金製作，梯上最大負重約為180公斤，抗高溫、耐腐蝕，韌性及強度都比鋁合金雙節梯更好，關東梯共有三節，最高可達3層樓高度，約8.7公尺，救援時若需更高高度，可架在消防車頂，讓救援範圍更大，於105年引進並使用至今。

第七救災救護大隊大隊長鄭向晃並致贈3位日籍教官操作服，並特意繡上日籍教官姓名，以紀念雙方深具意義的交流活動，他表示，消防工作需靠團體合作，救援過程安全管理機制更是需要特別重視，藉由台日雙方技術交流研討，精進救災實務與觀念，並落實教育訓練來提升大隊救災戰力，相信在未來更加能保障全體市民的生命財產安全。

日本東京消防本部3位教官來台進行危機管理網會員城市交流，新北市消防局第七救災救護大隊大隊長鄭向晃（左二）致贈日籍教官操作服。圖／消防提供
日本東京消防本部3位教官來台進行危機管理網會員城市交流，新北市消防局第七救災救護大隊大隊長鄭向晃（左二）致贈日籍教官操作服。圖／消防提供
日本東京消防本部3位教官來台進行危機管理網會員城市交流，今天參訪新北市消防局第七救災救護大隊進行3連梯即關東梯與美式梯緊急救援運用技術交流。圖／消防提供
日本東京消防本部3位教官來台進行危機管理網會員城市交流，今天參訪新北市消防局第七救災救護大隊進行3連梯即關東梯與美式梯緊急救援運用技術交流。圖／消防提供
日本東京消防本部3位教官來台進行危機管理網會員城市交流，今天參訪新北市消防局第七救災救護大隊進行3連梯即關東梯與美式梯緊急救援運用技術交流。圖／消防提供
日本東京消防本部3位教官來台進行危機管理網會員城市交流，今天參訪新北市消防局第七救災救護大隊進行3連梯即關東梯與美式梯緊急救援運用技術交流。圖／消防提供
日本東京消防本部3位教官來台進行危機管理網會員城市交流，今天參訪新北市消防局第七救災救護大隊進行3連梯即關東梯與美式梯緊急救援運用技術交流。圖／消防提供
日本東京消防本部3位教官來台進行危機管理網會員城市交流，今天參訪新北市消防局第七救災救護大隊進行3連梯即關東梯與美式梯緊急救援運用技術交流。圖／消防提供

教官 日本

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