悍母撂9男教訓女兒男友 只因女兒被欺負索清涼照

新北市三峽區廖姓男子，日前向就讀國中的女友索要清涼照，甚至對她不禮貌，戴母得知，氣得於昨晚找來9名男子、少年，分乘機車及持棒，來到廖男打工地點給他一頓教訓，造成廖男頭部挫傷。警方獲報迅速於3分鐘趕抵，控制在場眾煞，警詢後依妨害秩序及傷害嫌送辦，另9項違規樣態依法舉發。

經調查，新北市三峽區廖姓男子（19歲）與一名國中女學生交往，日前廖男向女友索要清涼照，甚至對她不禮貌，女學生母親戴女得知氣急敗壞，決定替愛女討公道，給廖來頓教訓。

昨天（2日）傍晚，戴母找來何男（18歲）、陳男（18歲）、黃男（19歲）、林男（19歲）、高男（18歲）、官男（22歲）、及17歲未成年黃男、15歲未成年陳男共9人，先在新北市五股區集合，由戴母進行「勤前教育」後，旋即持棍棒、分乘數輛汽、機車趕往三峽尋仇。

約莫昨晚8時40許左右眾煞抵達，戴母下車後拿著手機與女兒視訊，當場斥問「誰是廖男」，見廖男應聲後，戴母先賞了廖男一巴掌，眾煞見狀同時拿起球棒朝著廖男一頓痛毆，廖男一旁兩名同事見到，趨前勸阻慘被波及。