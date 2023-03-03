聽新聞
test
0:00 / 0:00
悍母撂9男教訓女兒男友 只因女兒被欺負索清涼照
新北市三峽區廖姓男子，日前向就讀國中的女友索要清涼照，甚至對她不禮貌，戴母得知，氣得於昨晚找來9名男子、少年，分乘機車及持棒，來到廖男打工地點給他一頓教訓，造成廖男頭部挫傷。警方獲報迅速於3分鐘趕抵，控制在場眾煞，警詢後依妨害秩序及傷害嫌送辦，另9項違規樣態依法舉發。
經調查，新北市三峽區廖姓男子（19歲）與一名國中女學生交往，日前廖男向女友索要清涼照，甚至對她不禮貌，女學生母親戴女得知氣急敗壞，決定替愛女討公道，給廖來頓教訓。
昨天（2日）傍晚，戴母找來何男（18歲）、陳男（18歲）、黃男（19歲）、林男（19歲）、高男（18歲）、官男（22歲）、及17歲未成年黃男、15歲未成年陳男共9人，先在新北市五股區集合，由戴母進行「勤前教育」後，旋即持棍棒、分乘數輛汽、機車趕往三峽尋仇。
約莫昨晚8時40許左右眾煞抵達，戴母下車後拿著手機與女兒視訊，當場斥問「誰是廖男」，見廖男應聲後，戴母先賞了廖男一巴掌，眾煞見狀同時拿起球棒朝著廖男一頓痛毆，廖男一旁兩名同事見到，趨前勸阻慘被波及。
警方獲報出動快打部隊趕抵，將滋事眾壓制在地，一併帶回偵辦。偵詢時眾煞坦承犯行，警詢後依妨害秩序及傷害等罪嫌，將戴母等9人移送新北地檢署及新北地院少年法庭偵審。另外針對眾煞騎車、開車闖紅燈、未戴安全帽、無照駕駛及變更車體等9件違規樣態，則依法開出交通告發單。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言