聽新聞
test
0:00 / 0:00
女山友登能高安東軍扭傷腳無法行走 黑鷹出動即刻救援
一名林姓女山友跟團登能高安東軍，行經白石池營地時，右腳不慎扭傷腫脹，空勤總隊接獲消防局申請，派遣花蓮駐地黑鷹直升機馳援，將傷患吊掛下山，轉送花蓮慈濟醫院就醫，沒有生命危險。
據了解，53歲林姓女山友隨隊攀登能高安東軍路線，上月27日從南投屯原登山口入山，原本預定3月4日從奧萬大登山口下山，但行經白石池營地時，右腳扭傷腫脹，已經無法自行行走，中午12時許向花蓮縣消防局求援。
消防局第二大隊副大隊長高子翔說，接獲通報後，立即集結地面部隊，因今天花蓮天氣良好，且求援地點就在吊掛點附近，也同步請求空勤花蓮駐地支援。
花蓮駐地黑鷹直升機由正駕駛詹德青、副駕駛王宥勝、機工長 佘紹德，載消防署特搜隊隊員張晏嘉、謝孟輯出動，下午2時22分起飛，2時30分抵達目標區，經空偵確認目標、風險評估等程序後，搜救員先吊掛出艙到地面，為患者檢傷評估，下午2時42分吊掛上機，飛返德興棒球場旁落地，由花蓮縣消防局轉送就醫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言