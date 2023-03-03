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女山友登能高安東軍扭傷腳無法行走 黑鷹出動即刻救援

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

一名林姓女山友跟團登能高安東軍，行經白石池營地時，右腳不慎扭傷腫脹，空勤總隊接獲消防局申請，派遣花蓮駐地黑鷹直升機馳援，將傷患吊掛下山，轉送花蓮慈濟醫院就醫，沒有生命危險。

據了解，53歲林姓女山友隨隊攀登能高安東軍路線，上月27日從南投屯原登山口入山，原本預定3月4日從奧萬大登山口下山，但行經白石池營地時，右腳扭傷腫脹，已經無法自行行走，中午12時許向花蓮縣消防局求援。

消防局第二大隊副大隊長高子翔說，接獲通報後，立即集結地面部隊，因今天花蓮天氣良好，且求援地點就在吊掛點附近，也同步請求空勤花蓮駐地支援。

花蓮駐地黑鷹直升機由正駕駛詹德青、副駕駛王宥勝、機工長 佘紹德，載消防署特搜隊隊員張晏嘉、謝孟輯出動，下午2時22分起飛，2時30分抵達目標區，經空偵確認目標、風險評估等程序後，搜救員先吊掛出艙到地面，為患者檢傷評估，下午2時42分吊掛上機，飛返德興棒球場旁落地，由花蓮縣消防局轉送就醫。

空勤黑鷹直升機今天出動，飛到白池山營地將右腳扭傷腫脹無法行走的林姓女山友平安救下山。圖／空勤花蓮駐地提供
空勤黑鷹直升機今天出動，飛到白池山營地將右腳扭傷腫脹無法行走的林姓女山友平安救下山。圖／空勤花蓮駐地提供
空勤黑鷹直升機今天出動，飛到白池山營地將右腳扭傷腫脹無法行走的林姓女山友平安救下山。圖／空勤花蓮駐地提供
空勤黑鷹直升機今天出動，飛到白池山營地將右腳扭傷腫脹無法行走的林姓女山友平安救下山。圖／空勤花蓮駐地提供

花蓮 黑鷹直升機 山友

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