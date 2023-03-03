女山友登能高安東軍扭傷腳無法行走 黑鷹出動即刻救援

一名林姓女山友跟團登能高安東軍，行經白石池營地時，右腳不慎扭傷腫脹，空勤總隊接獲消防局申請，派遣花蓮駐地黑鷹直升機馳援，將傷患吊掛下山，轉送花蓮慈濟醫院就醫，沒有生命危險。

據了解，53歲林姓女山友隨隊攀登能高安東軍路線，上月27日從南投屯原登山口入山，原本預定3月4日從奧萬大登山口下山，但行經白石池營地時，右腳扭傷腫脹，已經無法自行行走，中午12時許向花蓮縣消防局求援。

消防局第二大隊副大隊長高子翔說，接獲通報後，立即集結地面部隊，因今天花蓮天氣良好，且求援地點就在吊掛點附近，也同步請求空勤花蓮駐地支援。