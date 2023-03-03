2遠洋漁船失聯32人生死未卜 海委會主委管碧玲：未放棄搜救

台灣漁船「昇豐128」號及「聯昇發」號月前相繼失聯，其中「聯昇發」號確定翻覆，16名船員下落不明。海委會主委管碧玲今天透過臉書發文，指海巡署沒有放棄任何希望，會持續調派台南艦及偉星艦搜尋。

管碧玲說，據「近海救援」原則，台灣遠洋漁船在國際海域的急難救援須仰賴國際救援體系聯合搜救，台灣第一時間啟動國際救援與船舶互助系統，除協調鄰近商船及漁船幫忙，美國、模里西斯、菲律賓都出動飛機協尋。海巡署沒有空中機隊，須面對成立「航空分署」的議題，儘管艦艇在海面平行搜索事倍功半，但海巡署沒有放棄。

管碧玲表示，失聯船員的家屬正面對親人音信全無的痛苦焦慮，她「深感不捨」，也期許各界為正在遠洋搜尋的海巡艦艇人員加油打氣。

台灣「昇豐128」號及「聯昇發」號2艘失聯船隻，目前共32人下落不明。

屏東東港籍「昇豐128號」鮪釣漁船在太平洋公海失聯進。圖／漁業署提供