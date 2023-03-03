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影／台日消防技術交流 全情境梯間布線模組分享經驗

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

為分享台日雙邊救災技術，日本東京消防本部機動救助部隊3名高階官員，上個月15日抵台進行救災技術交流。今天上午日本代表團到八里訓練中心，針對台灣老舊公寓火警搶救，分享「全情境梯間布線模組」救災經驗與技術成果。

新北市消防局表示，這次日本消防代表團3位高階官員，包括消防司令-榊原康之、消防司令補-岡本透、消防士長-小野澤修等日本頂尖教官，於上個月（2月）15日抵達台灣進行交流，預計在這個月9日結束參訪。

期間除提出救災相關任務指派、器材使用、布線方式、入室搶救等多層面救災方式，與我國消防進行研討外，另針對外勤救災能量，提供實際救災技術成果及經驗分享，以協助提升我國消防救災效能。

第三救災救護大隊長陳志德說，台灣老舊公寓防火設備普遍落後，甚有住戶自行改裝、堆放雜物等不當行為，導致火災發生後，難以控制而抱憾。這次交流活動有助於日後推進新北市與日本消防單位的合作，加強雙邊交流與協作，未來兩地將繼續保持緊密合作關係，共同提升救災、救助能力，為兩地的消防安全做出更大的貢獻。

日本消防代表團，今天上午到八里訓練中心，分享「全情境梯間布線模組」救災經驗與技術成果。記者曾伯愷／翻攝
日本消防代表團，今天上午到八里訓練中心，分享「全情境梯間布線模組」救災經驗與技術成果。記者曾伯愷／翻攝
日本消防代表團，今天上午到八里訓練中心，分享「全情境梯間布線模組」救災經驗與技術成果。記者曾伯愷／翻攝
日本消防代表團，今天上午到八里訓練中心，分享「全情境梯間布線模組」救災經驗與技術成果。記者曾伯愷／翻攝
日本消防代表團，今天上午到八里訓練中心，分享「全情境梯間布線模組」救災經驗與技術成果。記者曾伯愷／翻攝
日本消防代表團，今天上午到八里訓練中心，分享「全情境梯間布線模組」救災經驗與技術成果。記者曾伯愷／翻攝

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