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警員熱愛重訓孔武有力 一腳踹開房門及時搶救少女

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南警員許宇竣熱愛重訓、長年鍛鍊出虎背熊腰、孔武有力。前晚巡邏時接獲劉姓女子報案稱18歲妹妹失聯，請求前往永康區中華路租屋處查看，呼喊都沒人回答聽，但隱約聽到房內「有塑膠袋摩擦聲」，頓覺不對勁不等消防員到場破門、一腳踹開，及時搶救少女，家屬非常感謝。

台南永康警分局大橋派出所長王棋賝表示，許與同事吳奕坤請管理員協助開門，但房門被鍊條拴住只能推開一個小縫，推斷人應在屋內，員警持續在外呼喊無人應答，準備請消防人員來破門時，聽到房內「隱約傳出窸窣的塑膠袋摩擦聲」，生怕等消防人員前來會錯失最佳救援時間，許「當機立斷發揮平時重訓成果」，出腳大力將門踹開，發現女子意識恍惚，一旁有不明藥物，救護人員到場協助將劉女送醫，成功阻止憾事發生。

永康分局4樓有健身房，許宇竣習慣沒當班就前往運動健身。他說，警察工作為應付各項治安維護需求，必須具備健康良好的體能，很感謝分局設置這麼好的運動環境給員警使用，這次能挽救垂危民眾的生命「是展現平時鍛鍊身體的成果」，也感到非常欣慰。

永康分局長甘炎民表示，分局非常重視員警的身體健康，鼓勵同仁勤餘從事正當休閒運動。「本案員警勤務積極，當機立斷見義勇為，當下做出正確判斷，適時挽救寶貴生命，成功避免憾事發生，深獲家屬讚許與肯定，此為民服務精神殊值嘉許」。

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警員愛重訓孔武有力，一腳踹開房門及時搶救少女。記者周宗禎／翻攝
警員愛重訓孔武有力，一腳踹開房門及時搶救少女。記者周宗禎／翻攝

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