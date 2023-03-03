影／這招厲害 土城警上KTV唱改編識詐歌 創意十足
新北市土城警分局為宣導民眾識詐，針對年輕人族群的口味，創意發想，仿效知名新媒體「抖音」創作者拍攝短影音方式，自製創意短影片宣導民眾「識詐」，以最常見詐騙手法之一「假愛情交友真騙財」，由土城偵查隊偵查員朱祐良及警員高玉庭聯手改編知名樂團歌曲的歌詞，偵查隊員警林德愷、張聖武、黃富群、吳柏翰、黃銘璿扮演在KTV歡唱的民眾，員警蘇柏安及陳薇竹扮演臨檢員警，演唱改編的防詐歌詞，創意十足。
這段識詐影片的歌詞內容改編知名樂團歌曲，「但是我還會繼續騙你，在交友軟體 我會假裝很愛你，甜言和蜜語，都是為了要騙你，只怕你不匯錢，別懷疑我騙了妳，投資的項目全都是假的，騙走你房騙走你車 叫你貸款，直到你沒錢了 我馬上把你封鎖，你才明白我的愛不是愛」，再由偵查隊隊長薛光明及員警潘金玄宣導識詐，希望藉由改編歌詞吸引民眾目光，提醒拒絕假愛情交友詐騙。
土城警分局長謝龍富提醒民眾，當遇到像是「陌生人不願透漏長相，僅以聲音或文字交談」、「與陌生人以『老公』、『老婆』互稱並介紹投資或要求匯款」「名陌生人自稱寄來台灣的貨物需繳費才能入關」等等手法，小心很有可能就是假愛情交友詐騙，應立即撥打165反詐騙專線或110報案專案求證，以免「人財兩失」。
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