彰化發生小貨車撞進大貨車底驚悚車禍 駕駛送醫不治

駕駛小貨車的47歲施姓男子，今天上午11時許，開車行經彰化縣和美鎮嘉新路與線東路口時，疑因未注意，追撞前方正停紅綠燈的大貨車，小貨車頭撞進大貨車車底，彰化縣和美消防分隊據報後，用油壓剪剪開車頭，將他送醫，仍告不治，肇事原因由和美警分局調查中。

警方調查，施姓小貨車駕駛是從國3下和美交流道，沿線東路由北往南行駛，抵嘉新路時，前方已有約7輛汽車正在等紅綠燈，小貨車卻仍然疾駛，撞上前方等紅綠燈的大貨車，車頭鑽進大貨車底，施男夾在駕駛座，無法動彈。

和美消防分隊據報後，出動兩輛消防車及一輛救護車，動用油壓破壞剪，先將整個小貨車從大貨車底盤拉出，把車頭撕開破壞後，才將施男拉出車外，固定在擔架上後，送往彰化基督教醫院搶救，到院前已無呼吸心跳，經急救後仍告不治。

和美警分局上月才發生4件死亡車禍，警方痛切檢討，警察局長張國雄還帶著交通隊長、和美分局長去拜拜，希望能消災解厄，減少車禍發生，沒想到3月才開始第三天，今天上午又發生這件小貨車追撞大貨車死亡車禍，真是流年不利。