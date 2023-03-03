快訊

本土+13532 死亡+62 疫情止跌回升！羅一鈞點出2原因

清明連假雙鐵加班車凌晨開搶 截至上午售逾65萬張票

花蓮人的回憶...前身亞士都！50年地標老飯店3月1日起停業

彰化發生小貨車撞進大貨車底驚悚車禍 駕駛送醫不治

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

駕駛小貨車的47歲施姓男子，今天上午11時許，開車行經彰化縣和美鎮嘉新路與線東路口時，疑因未注意，追撞前方正停紅綠燈的大貨車，小貨車頭撞進大貨車車底，彰化縣和美消防分隊據報後，用油壓剪剪開車頭，將他送醫，仍告不治，肇事原因由和美警分局調查中。

警方調查，施姓小貨車駕駛是從國3下和美交流道，沿線東路由北往南行駛，抵嘉新路時，前方已有約7輛汽車正在等紅綠燈，小貨車卻仍然疾駛，撞上前方等紅綠燈的大貨車，車頭鑽進大貨車底，施男夾在駕駛座，無法動彈。

和美消防分隊據報後，出動兩輛消防車及一輛救護車，動用油壓破壞剪，先將整個小貨車從大貨車底盤拉出，把車頭撕開破壞後，才將施男拉出車外，固定在擔架上後，送往彰化基督教醫院搶救，到院前已無呼吸心跳，經急救後仍告不治。

和美警分局上月才發生4件死亡車禍，警方痛切檢討，警察局長張國雄還帶著交通隊長、和美分局長去拜拜，希望能消災解厄，減少車禍發生，沒想到3月才開始第三天，今天上午又發生這件小貨車追撞大貨車死亡車禍，真是流年不利。

員警感慨說，如果駕駛人未遵循交通規則，警方再怎麼努力與取締，畢竟成果仍是有限。

駕駛小貨車的47歲施姓男子今天上午11時許，開車行經彰化縣和美鎮嘉新路與線東路口時，追撞前方正停紅綠燈的大貨車，車頭撞進大貨車車底，施被救出送醫，仍告不治。圖／消防局提供
駕駛小貨車的47歲施姓男子今天上午11時許，開車行經彰化縣和美鎮嘉新路與線東路口時，追撞前方正停紅綠燈的大貨車，車頭撞進大貨車車底，施被救出送醫，仍告不治。圖／消防局提供
駕駛小貨車的47歲施姓男子今天上午11時許，開車行經彰化縣和美鎮嘉新路與線東路口時，追撞前方正停紅綠燈的大貨車，車頭撞進大貨車車底，施被救出送醫，仍告不治。圖／消防局提供
駕駛小貨車的47歲施姓男子今天上午11時許，開車行經彰化縣和美鎮嘉新路與線東路口時，追撞前方正停紅綠燈的大貨車，車頭撞進大貨車車底，施被救出送醫，仍告不治。圖／消防局提供
駕駛小貨車的47歲施姓男子今天上午11時許，開車行經彰化縣和美鎮嘉新路與線東路口時，追撞前方正停紅綠燈的大貨車，車頭撞進大貨車車底，施被救出送醫，仍告不治。圖／消防局提供
駕駛小貨車的47歲施姓男子今天上午11時許，開車行經彰化縣和美鎮嘉新路與線東路口時，追撞前方正停紅綠燈的大貨車，車頭撞進大貨車車底，施被救出送醫，仍告不治。圖／消防局提供

紅綠燈 車禍

延伸閱讀

彰化縣今年兩個月阻詐8千多萬元 警局長下鄉傳授識詐

19歲男騎R15重機 「直直撞」大貨車尾 送醫進加護病房

彰化萬年派出所新建工程5次流標 縣政府放大絕今動工

影／11噸鋼捲綠燈起步滾落 貨車「翹孤輪」驚險畫面曝光

相關新聞

影／排隊進場停車…事隔一月收到罰單 女藝人：滿頭問號

在八點檔「美麗人生」中分飾兩角，包括已領便當的「明珠」，及乖巧女「琇瑩」的藝人游詩璟在「美麗人生」中慘遇渣男，戲外也曾...

畫面驚悚！高雄女騎士闖紅燈 下一秒遭轎車撞飛重傷

23歲張姓女子今晨騎機車行經高雄三民區自立路與熱河二街口，直接闖紅燈，車才過路中央，就被綠燈直行的轎車當場撞飛，監視器拍...

逃逸女移工當私娼 見警轉身跑反被逮

台北市萬華分局龍山派出所員警，日前執行取締私娼勤務，在西昌街巡邏簽巡時，發現有外籍女子站立於巡簽處騎樓，看見警察馬上回頭...

彰化發生小貨車撞進大貨車底驚悚車禍 駕駛送醫不治

駕駛小貨車的47歲施姓男子，今天上午11時許，開車行經彰化縣和美鎮嘉新路與線東路口時，疑因未注意，追撞前方正停紅綠燈的大...

手足情深！社頭翁騎三輪車要探新竹弟迷路 台中警伸援

住彰化縣社頭鄉79歲余姓老翁上月25日下午1時30分臨時起意，騎三輪車北上，要探視住新竹的弟弟、聊聊天，沒想到騎到晚上8...

影／投資百萬獲利1000元 7旬翁想再匯老本投資警及阻

新北市淡水區周姓老翁，今年一月透過臉書假投資訊息，加入LINE投資群組，短短2個月陸續匯出1百萬元投資，卻僅獲利1千元。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦