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手足情深！社頭翁騎三輪車要探新竹弟迷路 台中警伸援

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

住彰化縣社頭鄉79歲余姓老翁上月25日下午1時30分臨時起意，騎三輪車北上，要探視住新竹的弟弟、聊聊天，沒想到騎到晚上8時，在距住家50公里遠的台中市烏日區新興路迷路，警方獲報，透過老翁手上寫有聯絡電話的愛心手鍊，順利連繫家屬，接回老翁，令家屬感謝不已。

台中市警局烏日分局烏日派出所警員蔡裕閔說，當天晚間，他和警員何家明獲報，有一名老翁在烏日區新興路上徘徊，可能是迷路，員警到場，發現老翁神情茫然且疲憊，對於姓名及住處一問三不知。

由於夜晚氣溫驟降，員警擔心老翁身體健康狀況，研判老翁還沒用餐，因此先將老翁以警車載回派出所休息，並告知老翁先將三輪車放在現場。但老翁遲遲不願坐上警車，心繫三輪車上的舊奶粉罐，並揺一揺奶粉罐，發出零錢的聲響，並說「MONEY、MONEY」示意是他的寶貝零錢罐。

警方在攙扶老翁坐車時，眼尖發現老翁手腕上戴著愛心手鍊，才順利連繫上家屬到所接回老翁。家屬表示，他們從事夜市生意，中午休息時，不知道父親出門，幸好有員警的協助，否則彰化到新竹約150公里路程，父親年事已高行動不便，難保不會有意外發生，非常感謝警察的熱心協助及關懷。

烏日警分局呼籲，家中長輩若年事已高，記憶力大不從前有減退的現象，應多多留意其行蹤，避免單獨外出，並應隨身佩帶愛心手環或放置家屬聯繫方式之紙條在其口袋，以防如走失能儘速聯絡家屬。另長者清晨或夜晚外出時，應著亮色系衣物，可以增進他人行車的辨識度及個人安全。

彰化縣社頭鄉余姓老翁騎三輪車北上要到新竹探視弟弟，在台中烏日街頭迷路，警方協助老翁返家，令家屬感謝不已。記者趙容萱／翻攝
彰化縣社頭鄉余姓老翁騎三輪車北上要到新竹探視弟弟，在台中烏日街頭迷路，警方協助老翁返家，令家屬感謝不已。記者趙容萱／翻攝
彰化縣社頭鄉余姓老翁騎三輪車北上要到新竹探視弟弟，在台中烏日街頭迷路，警方協助老翁返家，令家屬感謝不已。記者趙容萱／翻攝
彰化縣社頭鄉余姓老翁騎三輪車北上要到新竹探視弟弟，在台中烏日街頭迷路，警方協助老翁返家，令家屬感謝不已。記者趙容萱／翻攝

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