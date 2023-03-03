影／投資百萬獲利1000元 7旬翁想再匯老本投資警及阻

新北市淡水區周姓老翁，今年一月透過臉書假投資訊息，加入LINE投資群組，短短2個月陸續匯出1百萬元投資，卻僅獲利1千元。上個月（2月）24日周翁欲加碼投資匯款1百萬元，行員察覺異狀通報警方到場協助，經員警、行員極力勸說下，成功阻止周翁二次匯款，保住剩餘老本。

經調查，周姓老翁（74歲）今年一月初，透過臉書發現一篇投資廣告，內容是打著「保證獲利、高報酬」等假投資訊息，讓周翁相當心動，旋即依指示加入名為「連誠投顧公司」LINE投資群組。經詐團成員施以話術迷惑，推薦多檔「新上市」公司股票，短短兩個月周翁投入台幣1百萬元投資，卻僅獲利1千元台幣。

上個月（2月）24日下午，周翁接獲假客服來電提醒，又有新上市股可以認購，周翁不疑有他，前往新北市淡水區中山路台灣銀行準備領匯1百萬元投資。

台灣銀行副總經理黃男、張姓主管及吳姓女行員了解後，得知周翁匯款是要做投資用，經多加詢問發覺有異，當場勸告周翁「這公司已經上市2、3年了，已經不是新股了！」怎料周翁仍執意要匯，只好報警前來協助。