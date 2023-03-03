影／排隊進場停車…事隔一月收到罰單 女藝人：滿頭問號

在八點檔「美麗人生」中分飾兩角，包括已領便當的「明珠」，及乖巧女「琇瑩」的藝人游詩璟在「美麗人生」中慘遇渣男，戲外也曾被劈腿，昨上網抱怨乖乖排隊等進場停車，沒想到事隔一月竟收到民眾檢舉的交通違規罰單。

游詩璟昨天在網路發文表示，當時是開車到新店北新路上的新店區公所，準備拍攝戶政事務所的外景，為了要到拍戲現場，與前車一樣乖乖排隊等停車場的車位，沒想到事隔一個月，竟然收到交通罰單，讓她委屈直呼，「我滿頭問號」。

新店警方表示，通往新店區公所的新北新路一段88巷，因道路較狹窄，加上可以雙向通行，因此，道路兩側除有機車停車格外，均有畫設紅線，但常有民眾將車輛停靠路邊等候進停車場停車，導致該路段塞車。