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6旬失蹤協尋男子大街趴趴走 板警3小時尋獲助返家

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

60多歲失蹤協尋胡姓男子昨天離家四處趴趴走，板橋警方獲報3小時尋獲助返家。圖／警方提供
60多歲失蹤協尋胡姓男子昨天離家四處趴趴走，板橋警方獲報3小時尋獲助返家。圖／警方提供
新北市板橋警分局大觀派出所昨天中午接獲熱心民眾報案，表示看到一名年約60歲男子在板橋區浮洲橋由板橋往樹林方向汽車道上行走，因為行走的路線與姿勢相當危險，立即報警處理，警方趕抵現場詢問男子身分，但真實姓名、住居所及家裡聯絡電話均一問亖不知，員警從其衣著外觀並無發現有足資辨別身分的字樣，不知從何方而來，為查證男子身分及確保安全，員警將人先帶返所。

警方將男子帶返所後，多方探詢仍無法說出自己的年籍資料，員警陳英豪、陳筱琳將男子照片上傳至警分局通訊軟體群組，協請其他派出所員警協助辨識，沒多久經板橋警分局信義派出所員警彭國城協助，確認該名男子是失蹤協尋人口胡姓男子，連忙通知胡男母親到派出所指認。

胡男母親表示，兒子因罹患重度思覺失調症，常常外出而不知如何返家，昨天上午8時突然離家後未歸，擔心之餘馬上報案，幸好板橋警方於3小時內能及時找到人，感謝警方的主動協助，並對員警的耐心與細心表示，「警察真不愧是人民褓母」。

板橋警分局提醒預防親人走失方法，包括在衣服繡上姓名電話，配帶防走失鍊，印製名片讓隨身攜帶，隨身攜帶的常用物品如鑰匙圈、打火機上註明姓名、電話，確定走失務必要持近照，前往就近派出所完成報案，由警方協助找尋。

60多歲失蹤協尋胡姓男子（左二）昨天離家四處趴趴走，板橋警方獲報3小時尋獲助返家。圖／警方提供
60多歲失蹤協尋胡姓男子（左二）昨天離家四處趴趴走，板橋警方獲報3小時尋獲助返家。圖／警方提供
60多歲失蹤協尋胡姓男子昨天離家四處趴趴走，板橋警方獲報3小時尋獲助返家。圖／警方提供
60多歲失蹤協尋胡姓男子昨天離家四處趴趴走，板橋警方獲報3小時尋獲助返家。圖／警方提供

思覺失調症 失蹤

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