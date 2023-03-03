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尖峰時刻事故休旅車側翻在路面 疑左轉車頭太凸出釀禍

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄燕巢角宿路與湖內巷口今天上午發生交通事故，一輛白色轎車左轉時，擦撞對向直行的銀灰色休旅車，造成白車車頭毀損，休旅車翻覆，車體側翻在路面，僅一名駕駛輕傷，意識清楚，送醫後，無生命危險；雙方駕駛都沒酒駕，詳細事故原因仍待釐清。

這起事故發生於今天上午7時24分燕巢區角宿路，41歲陳姓女子駕駛白色轎車，沿中興北路到湖內巷口左轉，不慎擦撞對向直行的休旅車，造成該車失控後翻覆。

當下駕駛休旅車68歲王姓男子頭部擦傷、胸口、背部疼痛，消防獲報出動2車4人前往救援，當下王男意識清楚，送醫治療，無生命危險。

初步調查，雙方都沒有酒駕，事故原因，疑是陳女未禮讓直行車、王男未注意車前情況，才釀成事故。

高雄燕巢角宿路與湖內巷口今天上午發生交通事故，一輛白色轎車昨轉時，擦撞對向直行的銀灰色休旅車，造成白車車頭毀損，休旅車翻覆。記者陳弘逸／翻攝
高雄燕巢角宿路與湖內巷口今天上午發生交通事故，一輛白色轎車昨轉時，擦撞對向直行的銀灰色休旅車，造成白車車頭毀損，休旅車翻覆。記者陳弘逸／翻攝
高雄燕巢角宿路與湖內巷口今天上午發生交通事故，一輛白色轎車昨轉時，擦撞對向直行的銀灰色休旅車，造成白車車頭毀損，休旅車翻覆。記者陳弘逸／翻攝
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高雄燕巢角宿路與湖內巷口今天上午發生交通事故，一輛白色轎車昨轉時，擦撞對向直行的銀灰色休旅車，造成白車車頭毀損，休旅車翻覆。記者陳弘逸／翻攝

休旅車 車禍

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