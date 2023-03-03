逃逸移工街頭拉客賣淫 警巡查逮人送辦
一名外籍女子原本在高雄市從事看護，上班10天逃逸，之後在台北市街頭拉客賣淫，見警方巡查，慌亂逃跑，員警騎車追逐逮捕，警詢後依法裁罰並移送移民署。
台北市警察局萬華分局今天召開記者會，龍山派出所副所長馬秋揚說，2月中旬派員警執行取締私娼勤務，在西昌街附近巡邏時，發現一名外籍女子站在騎樓，且發現員警後，就快步閃入旁邊巷弄。
員警見女子形跡可疑，準備上前盤查，但女子見狀卻開始拔腿狂奔，員警騎車追逐，最終查獲女子到案。警方查出，這名越南籍女子原本在高雄從事看護，但工作10天就逃逸，事後輾轉至台北。
警方說，這名女子是在去年10月申請來台工作，疑聽聞友人稱有高薪工作，放棄原本看護，成為逃逸移工，事後輾轉在台北市街頭拉客賣淫。警詢後依違反社會秩序維護法裁罰，並把女子移送移民署。
北市萬華警分局呼籲，聘僱逃逸外籍移工，會觸犯就業服務法等規定，若發現外來人口從事不法，可向警方或移民署專勤隊檢舉。
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