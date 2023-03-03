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畫面驚悚！高雄女騎士闖紅燈 下一秒遭轎車撞飛重傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

23歲張姓女子今晨騎機車行經高雄三民區自立路與熱河二街口，直接闖紅燈，車才過路中央，就被綠燈直行的轎車當場撞飛，監視器拍下，張女遭撞，噴飛倒地，畫面驚悚，事發後張重傷昏迷，送醫開刀搶救，經醫院抽血檢測無酒精反應，轎車駕駛也無酒駕行為。

警方調查，張姓女子今天凌晨2時50分許，騎機車行經三民區自立一路與熱河二街口，當場遭60歲吳姓男子所駕駛的轎車撞及，噴飛倒地受傷，警消趕抵，救護員將陷入昏迷的張女緊急送醫急救。

警方調閱現場監視器，發現當時張女騎機車由熱河二街由東向西直行，在自立一路口時，路口號誌是紅燈，張女疑闖紅燈，被綠燈直行的吳男轎車當場撞飛受傷，吳的轎車車頭毀損。

張女雖手腳擦挫傷、頭部無外傷，但卻重傷昏迷，送醫緊急開刀治療，經醫院抽血檢驗，無酒精反應；吳男經警方酒測，也無酒駕行為。警方初步研判，肇事疑為張女闖紅燈所致，詳細肇責由交通大隊警方分析研判釐清。

張姓女子今天凌晨騎機車行經高雄三民區自立一路與熱河二街口，當場遭轎車撞及，噴飛倒地重傷。記者石秀華／翻攝
張姓女子今天凌晨騎機車行經高雄三民區自立一路與熱河二街口，當場遭轎車撞及，噴飛倒地重傷。記者石秀華／翻攝
張姓女子今天凌晨騎機車行經高雄三民區自立一路與熱河二街口，當場遭轎車撞及，噴飛倒地重傷；監視器拍下張疑闖紅燈，在路中央被轎車撞飛。記者石秀華／翻攝
張姓女子今天凌晨騎機車行經高雄三民區自立一路與熱河二街口，當場遭轎車撞及，噴飛倒地重傷；監視器拍下張疑闖紅燈，在路中央被轎車撞飛。記者石秀華／翻攝
張姓女子今天凌晨騎機車行經高雄三民區自立一路與熱河二街口，當場遭轎車撞及，噴飛倒地重傷；監視器下事發前一刻，張女騎機車畫面。記者石秀華／翻攝
張姓女子今天凌晨騎機車行經高雄三民區自立一路與熱河二街口，當場遭轎車撞及，噴飛倒地重傷；監視器下事發前一刻，張女騎機車畫面。記者石秀華／翻攝
張姓女子今天凌晨騎機車行經高雄三民區自立一路與熱河二街口，當場遭轎車撞及，噴飛倒地重傷。記者石秀華／翻攝
張姓女子今天凌晨騎機車行經高雄三民區自立一路與熱河二街口，當場遭轎車撞及，噴飛倒地重傷。記者石秀華／翻攝

撞飛 車禍

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