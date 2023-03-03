疑駕駛眼睛不適…新北私校兩校車正面相撞 司機學生10人送醫

印度發生死傷慘重的火車對撞意外，新北市新店區一間私立學校兩輛校車，今天上午在校區外馬路上迎面相撞，一名司機撞傷送醫，另有9名學生輕微受傷。記者王長鼎／翻攝 新北市新店區一間私立學校兩輛校車，今天上午在校區外馬路上迎面相撞，一名司機撞傷送醫，所幸未有學生受傷。至於車禍發生原因現由警方調查釐清中。

新北市消防局今天上午8時13分獲報，新店區秀崗橋上發生車禍意外，消防救護人員到場，發現發生車禍對撞的竟是一所私立學校的兩輛校車，其中一輛是空車、一輛有載學生準備送進學校。