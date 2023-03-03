高雄女賊變裝躲避查緝 露餡了！眼尖警查看洗衣機逮人

高雄美濃區鄭姓屋主家中紅包袋裡的1萬元前天上午不翼而飛，美濃所警方獲報後，逐一調閱附近監視器循線發現，轄內沈姓女慣竊涉嫌重大，隨即至沈嫌家中查訪，由於沈嫌堅決否認且她穿著與監視影像竊嫌明顯不同，但眼尖警員發現他正在家中洗衣，遂要求打開洗衣機查看，果不其然沈嫌正在清洗作案時所穿著的衣物，事後沈嫌主動交付竊取萬元並坦承犯行，警方依竊盜罪將她移送橋頭地檢署偵辦。

鄭姓屋主指出，紅包袋中的1萬元，是他小兒子春節包給他的孝心，過年期間都捨不得花，沒想到竟遭宵小竊取，讓他相當痛心，因此，前天上午一發現紅包的錢沒了，立即報案，而旗山分局美濃所獲報不到2小時，即火速將沈姓女犯嫌查獲到案。

美濃所長林志南表示，他與警員吳俊德先前往鄭姓屋主家中勘查，隨即調閱附近監視器並查訪左鄰右舍，據現場跡證研判，居住轄內的沈姓女慣竊涉嫌重大，便立即前往沈嫌住處查訪，不過，她一開始則是堅決否認。

林志南指出，調閱影像中的竊嫌穿著與沈嫌當時穿著特徵，的確明顯不同，但林眼尖發現沈嫌正在洗衣服，遂要求她將洗衣蓋打開讓警方查看，果不其然，洗衣機內的衣物，就是沈嫌犯案時的穿著。