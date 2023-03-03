快訊

日本超夯感冒藥恐驗出毒品反應！藥師分析代購藥品風險

遭閃電擊中！德航班驚傳「自由落體」下墜 拋飛沒繫安全帶乘客7傷

鄭中基前助理遭爆「助蔡天鳳案被告離港被逮」　社交帳號狂曬大咖合照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄女賊變裝躲避查緝 露餡了！眼尖警查看洗衣機逮人

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄美濃區鄭姓屋主家中紅包袋裡的1萬元前天上午不翼而飛，美濃所警方獲報後，逐一調閱附近監視器循線發現，轄內沈姓女慣竊涉嫌重大，隨即至沈嫌家中查訪，由於沈嫌堅決否認且她穿著與監視影像竊嫌明顯不同，但眼尖警員發現他正在家中洗衣，遂要求打開洗衣機查看，果不其然沈嫌正在清洗作案時所穿著的衣物，事後沈嫌主動交付竊取萬元並坦承犯行，警方依竊盜罪將她移送橋頭地檢署偵辦。

鄭姓屋主指出，紅包袋中的1萬元，是他小兒子春節包給他的孝心，過年期間都捨不得花，沒想到竟遭宵小竊取，讓他相當痛心，因此，前天上午一發現紅包的錢沒了，立即報案，而旗山分局美濃所獲報不到2小時，即火速將沈姓女犯嫌查獲到案。

美濃所長林志南表示，他與警員吳俊德先前往鄭姓屋主家中勘查，隨即調閱附近監視器並查訪左鄰右舍，據現場跡證研判，居住轄內的沈姓女慣竊涉嫌重大，便立即前往沈嫌住處查訪，不過，她一開始則是堅決否認。

林志南指出，調閱影像中的竊嫌穿著與沈嫌當時穿著特徵，的確明顯不同，但林眼尖發現沈嫌正在洗衣服，遂要求她將洗衣蓋打開讓警方查看，果不其然，洗衣機內的衣物，就是沈嫌犯案時的穿著。

原來沈嫌認為，之前作案屢屢遭逮，就是因為做案後沒有變裝，沒想到，這回仍是逃不過警方的法眼，自知已無法掩蓋罪行，因此主動交付竊取的現金1萬元，並坦承犯行，訊後依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

沈女犯案時穿著米色背心。記者古和純／翻攝
沈女犯案時穿著米色背心。記者古和純／翻攝
洗衣機內有竊嫌穿著的米色背心。記者古和純／翻攝
洗衣機內有竊嫌穿著的米色背心。記者古和純／翻攝
鄭姓屋主失竊紅包中的一萬元。記者古和純／翻攝
鄭姓屋主失竊紅包中的一萬元。記者古和純／翻攝

美濃 偷竊

延伸閱讀

鴨群橫行霸道恐影響交通 高雄警員充當趕鴨人助安置

高雄男路檢心虛吐舌擋酒測 第四度酒駕上路未記教訓

屏東竊嫌燒破紗門闖民宅 翻箱倒櫃什麼都沒偷

她見室友洗衣服一動作「洗得乾淨嗎？」 網驚：洗衣機會壞掉

相關新聞

畫面驚悚！高雄女騎士闖紅燈 下一秒遭轎車撞飛重傷

23歲張姓女子今晨騎機車行經高雄三民區自立路與熱河二街口，直接闖紅燈，車才過路中央，就被綠燈直行的轎車當場撞飛，監視器拍...

疑駕駛眼睛不適…新北私校兩校車正面相撞 司機學生10人送醫

新北市新店區一間私立學校兩輛校車，今天上午在校區外馬路上迎面相撞，一名司機撞傷送醫，所幸未有學生受傷。至於車禍發生原因現...

男子開車翻落阿里山公路30公尺深邊坡 拋出車外送醫不治

嘉義縣消防局勤務指揮中心昨晚9點33分獲報，有輛轎車不慎衝下169線22公里處（樂野派出所後方）翻覆於路旁，派遣奮起湖器...

休旅車墜落頭份大橋…駕駛受困車內救出 送醫不治

苗栗縣頭份市頭份大橋上午9點多發生休旅車墜落橋下的意外，41歲駕駛曾姓男子受困車內，消防人員趕到將他送醫，仍宣告不治，車...

高雄女賊變裝躲避查緝 露餡了！眼尖警查看洗衣機逮人

高雄美濃區鄭姓屋主家中紅包袋裡的1萬元前天上午不翼而飛，美濃所警方獲報後，逐一調閱附近監視器循線發現，轄內沈姓女慣竊涉嫌...

台東女騎士疑闖鐵路平交道 撞柵欄自摔命危送醫

台東市知本大學路今早發生女騎士疑闖平交道，閃避不及撞擊柵欄後，人車重摔倒地，機車往前滑行30公尺掉進稻田，女騎士則倒地不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦