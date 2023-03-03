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男離奇反鎖車內「臉色發白」 開鎖失效警察情急破窗救人
雲林縣麥寮鄉73歲曾姓男子，昨天到停放家中院子的車內拿東西，車子忽然離奇反鎖，他試圖用遙控器開鎖都失靈，由於男子患有「幽閉恐懼症」，受困在車內密閉空間，恐懼症發作，臉色發白，家人發現不知如何是好即向警方求救，警察趕到見情況危急，經家屬同意擊破車窗，才將曾男救出。
台西分局麥寮分駐所昨天接獲民眾報案，指有人受困在車內，請求救援，巡佐許耀文、警員邱柏凱立即趕往現場，發現曾姓男子被反鎖在車內，無法脫困，曾男的家人說，不知他為何會被反鎖在車內，家人發現時，只看見他臉色發白揮手求救，因曾男患有「幽閉恐懼症」，擔心他發生危險，又一時找不到鎖匠，只好報警求救。
許耀文看見老翁斜躺在車內，揮著手示意他已快受不了，請警察趕快幫忙打開車門，員警救人心切，在家屬及車主同意下，即以鐵棍擊破車窗玻璃才將他救出。
曾男表示，他到車內拿東西，正在車內翻找時，車門突然自動鎖上，他試圖打開車門卻無反應，用汽車遙控器操作也不靈，眼看時間一分一秒過去，車內空氣越來越稀薄，他無法呼吸到新鮮空氣，愈感到心慌害怕，幸好家屬發現報警求助，才救他一命。
曾男很感激警方和消防隊幫他脫困，大家對車門為何打不開且無法接收控器信號感到懷疑，經檢查才發現是電瓶沒電，所以車子無法正常運作，曾的家人感謝警、消及時救命，否則後果不堪設想。
台西分局長黃世德肯定員警機智，在第一時間做出正確的判斷，破窗救援，幫助老翁脫困化險為夷。
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