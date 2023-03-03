快訊

日本超夯感冒藥恐驗出毒品反應！藥師分析代購藥品風險

遭閃電擊中！德航班驚傳「自由落體」下墜 拋飛沒繫安全帶乘客7傷

鄭中基前助理遭爆「助蔡天鳳案被告離港被逮」　社交帳號狂曬大咖合照

嘉警全力打詐去年守住人民財產逾3千萬 推播署長防詐宣導影片

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣警察局全力打詐、阻詐，去年守住118件受害提匯款，攔阻詐騙金額3300萬餘元，縣警局副局長詹登燦日前表揚10名阻詐有功人員；警政署長黃明昭為防止民眾被騙，親自上陣新拍攝系列「阿昭署長防詐宣導影片」。

警察局在轄區人潮多的故宮南院，縣轄各交通要道，以及信吉地方電視台等處推播，透過全面推動各項防詐宣導，讓縣民了解各種詐騙手法及防範之道。

防止民眾被騙，縣府去年成立「打詐隊」，執行反詐騙宣導，與金融機構及超商保持密切聯繫，去年成功守住118件受害提匯款，攔阻詐騙金額幣3300萬餘元，縣長翁章梁在縣府治安會報表揚成功攔阻詐欺案件行員及店員。

有感於詐騙集團不斷進化，以溫水煮青蛙方式標榜高報酬低風險，在網路社群散佈投資訊息，警局深入社區、廟宇、社區照護據點、軍營、學校、公司行號及大型活動等人潮聚集處所，指導民眾防詐，加入網路宣導，分析高發詐欺手法及民眾被害案例，運用社群媒體刊載各局處、鄉鎮市地方臉書或社團粉絲專頁。

警察局長林宏儒說，2月13日至24日執行全國同步打詐，共查獲詐欺集團8件58人，另針對查緝詐騙集團和預防宣導持續進行，貫徹打詐行動綱領：「防詐、毀工具、擋金流、清集團」目標，民眾接獲可疑電話或投資、求職廣告，務必確認，有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線。

嘉義縣警察局全力打詐、阻詐，去年守住118件受害提匯款，攔阻詐騙金額3300萬餘元，縣警局副局長詹登燦（中）日前表揚10名阻詐有功人員。圖／警方提供
嘉義縣警察局全力打詐、阻詐，去年守住118件受害提匯款，攔阻詐騙金額3300萬餘元，縣警局副局長詹登燦（中）日前表揚10名阻詐有功人員。圖／警方提供
警政署長黃明昭為防止民眾被騙，親自上陣新拍攝系列「阿昭署長防詐宣導影片」，嘉縣警局在轄區人潮多的故宮南院等處推播。圖／警方提供
警政署長黃明昭為防止民眾被騙，親自上陣新拍攝系列「阿昭署長防詐宣導影片」，嘉縣警局在轄區人潮多的故宮南院等處推播。圖／警方提供
警政署長黃明昭為防止民眾被騙，親自上陣新拍攝系列「阿昭署長防詐宣導影片」，嘉縣警局在轄區人潮多的故宮南院等處推播。圖／警方提供
警政署長黃明昭為防止民眾被騙，親自上陣新拍攝系列「阿昭署長防詐宣導影片」，嘉縣警局在轄區人潮多的故宮南院等處推播。圖／警方提供
嘉縣府去年成立「打詐隊」，執行反詐騙宣導。圖／警方提供
嘉縣府去年成立「打詐隊」，執行反詐騙宣導。圖／警方提供

詐騙集團 警察

延伸閱讀

「阿昭署長」拍片阻詐 雲林分局各出奇招宣導吸眼球

你用餐我反詐 詐騙手法翻新警察反詐也翻新

警政署長黃明昭率刑事局長李西河等 視導北市警察局

台中連破重大刑案！黃明昭今發19萬慰勉金 指示成立掃黑隊

相關新聞

畫面驚悚！高雄女騎士闖紅燈 下一秒遭轎車撞飛重傷

23歲張姓女子今晨騎機車行經高雄三民區自立路與熱河二街口，直接闖紅燈，車才過路中央，就被綠燈直行的轎車當場撞飛，監視器拍...

疑駕駛眼睛不適…新北私校兩校車正面相撞 司機學生10人送醫

新北市新店區一間私立學校兩輛校車，今天上午在校區外馬路上迎面相撞，一名司機撞傷送醫，所幸未有學生受傷。至於車禍發生原因現...

男子開車翻落阿里山公路30公尺深邊坡 拋出車外送醫不治

嘉義縣消防局勤務指揮中心昨晚9點33分獲報，有輛轎車不慎衝下169線22公里處（樂野派出所後方）翻覆於路旁，派遣奮起湖器...

休旅車墜落頭份大橋…駕駛受困車內救出 送醫不治

苗栗縣頭份市頭份大橋上午9點多發生休旅車墜落橋下的意外，41歲駕駛曾姓男子受困車內，消防人員趕到將他送醫，仍宣告不治，車...

高雄女賊變裝躲避查緝 露餡了！眼尖警查看洗衣機逮人

高雄美濃區鄭姓屋主家中紅包袋裡的1萬元前天上午不翼而飛，美濃所警方獲報後，逐一調閱附近監視器循線發現，轄內沈姓女慣竊涉嫌...

台東女騎士疑闖鐵路平交道 撞柵欄自摔命危送醫

台東市知本大學路今早發生女騎士疑闖平交道，閃避不及撞擊柵欄後，人車重摔倒地，機車往前滑行30公尺掉進稻田，女騎士則倒地不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦