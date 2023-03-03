嘉警全力打詐去年守住人民財產逾3千萬 推播署長防詐宣導影片

嘉義縣警察局全力打詐、阻詐，去年守住118件受害提匯款，攔阻詐騙金額3300萬餘元，縣警局副局長詹登燦日前表揚10名阻詐有功人員；警政署長黃明昭為防止民眾被騙，親自上陣新拍攝系列「阿昭署長防詐宣導影片」。

警察局在轄區人潮多的故宮南院，縣轄各交通要道，以及信吉地方電視台等處推播，透過全面推動各項防詐宣導，讓縣民了解各種詐騙手法及防範之道。

防止民眾被騙，縣府去年成立「打詐隊」，執行反詐騙宣導，與金融機構及超商保持密切聯繫，去年成功守住118件受害提匯款，攔阻詐騙金額幣3300萬餘元，縣長翁章梁在縣府治安會報表揚成功攔阻詐欺案件行員及店員。

有感於詐騙集團不斷進化，以溫水煮青蛙方式標榜高報酬低風險，在網路社群散佈投資訊息，警局深入社區、廟宇、社區照護據點、軍營、學校、公司行號及大型活動等人潮聚集處所，指導民眾防詐，加入網路宣導，分析高發詐欺手法及民眾被害案例，運用社群媒體刊載各局處、鄉鎮市地方臉書或社團粉絲專頁。