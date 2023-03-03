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不滿女友和男同事接送情 醋男糾友持玩具槍打傷情敵

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄梁姓男子不滿在餐廳打工的鍾姓女友和同事林姓男大生交往過甚，醋勁大發，昨晨和楊姓男子持玩具槍，在林男住家前堵人，見林和同學張姓男子返家，亮槍威脅林不得和女友走太近，徒手打傷林、張2人，警方獲報趕抵，將梁、楊2人依現行犯逮捕。

警方調查，18歲的鍾姓女子在餐廳打工，經常由同事22歲林姓男大生騎車接送上下班，溫馨接送情看在鍾女的20歲梁姓男友眼裡，頗為吃味，出言警告林，但林未予理會，導致梁醋勁大發。

昨日凌晨近4時許，梁男從女友口中套出林男住處後，夥同24歲的楊姓友人前往林住處前堵人，當時林和20歲張姓同學吃完消夜返回住處，楊見2人，即亮槍示威。

林、張2人見對方有槍，站在現場，不敢亂跑，梁要求林不得再接近女友，雙方起口角，梁、楊2人徒手毆打林、張2人，造成林右手虎口挫傷，張男右臉輕微紅腫。

轄區三民二警分局警方獲報趕抵現場，當時楊將槍藏起，警方在車中起獲槍械，發現是一把玩具槍，警方問楊「槍從哪來」？楊聲稱別人給的，2人被依現行犯逮捕。

因林、張2人堅持提告，警詢後，梁、楊2人被依妨害自由、恐嚇傷害罪移送偵辦。

高雄梁姓男子不滿在餐廳打工的女友和男同事發生接送情，醋勁大發，糾楊姓男子持玩具槍威脅並打傷情敵，警方將2人送辦。記者石秀華／翻攝
高雄梁姓男子不滿在餐廳打工的女友和男同事發生接送情，醋勁大發，糾楊姓男子持玩具槍威脅並打傷情敵，警方將2人送辦。記者石秀華／翻攝
高雄梁姓男子（中間黑衣者）不滿在餐廳打工的女友和男同事發生接送情，醋勁大發，糾楊姓男子持玩具槍威脅並打傷情敵，被趕抵警方逮捕。記者石秀華／翻攝
高雄梁姓男子（中間黑衣者）不滿在餐廳打工的女友和男同事發生接送情，醋勁大發，糾楊姓男子持玩具槍威脅並打傷情敵，被趕抵警方逮捕。記者石秀華／翻攝
高雄梁姓男子不滿在餐廳打工的女友和男同事發生接送情，醋勁大發，糾楊姓男子持玩具槍威脅並打傷情敵，警方起出玩具槍。記者石秀華／翻攝
高雄梁姓男子不滿在餐廳打工的女友和男同事發生接送情，醋勁大發，糾楊姓男子持玩具槍威脅並打傷情敵，警方起出玩具槍。記者石秀華／翻攝

女友 恐嚇 傷害罪

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