影／婦人差1秒成被害人！烏日警神救援成功阻詐

台中市警局烏日分局大肚分駐所員警賴威廷、呂佳臻在2月28日獲報，一名婦人神色慌張跑到派出所旁的彰銀ATM前邊講電話邊操作，疑遭詐騙，賴威廷到場驚見婦人正要按下確認鍵，立即推開婦人阻詐。婦人驚訝的表示，「差一秒自己就是被害人」，感謝警方即時現身，保住家庭整個月生活費。

據了解，這名四十多歲的婦人當天在家接到網購客服電話，對方以訂單錯誤誤勾選分期付款為由，騙婦人就近操作提款機解除分期設定，並要求她「不准掛電話」，依對方指示操作，剛好被銀行保全發現婦人怪異行徑，報警處理。

員警在派出所接獲報案後，立即以跑百米飛奔隔壁彰化銀行，跑在前頭的警員賴威廷眼尖看到婦人正準備按下確認鍵，立即推開婦人，正當婦人摸不著頭緒，隨後趕到的警員呂佳臻解釋是詐騙後，婦人才恍然大悟。