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影／婦人差1秒成被害人！烏日警神救援成功阻詐

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市警局烏日分局大肚分駐所員警賴威廷、呂佳臻在2月28日獲報，一名婦人神色慌張跑到派出所旁的彰銀ATM前邊講電話邊操作，疑遭詐騙，賴威廷到場驚見婦人正要按下確認鍵，立即推開婦人阻詐。婦人驚訝的表示，「差一秒自己就是被害人」，感謝警方即時現身，保住家庭整個月生活費。

據了解，這名四十多歲的婦人當天在家接到網購客服電話，對方以訂單錯誤誤勾選分期付款為由，騙婦人就近操作提款機解除分期設定，並要求她「不准掛電話」，依對方指示操作，剛好被銀行保全發現婦人怪異行徑，報警處理。

員警在派出所接獲報案後，立即以跑百米飛奔隔壁彰化銀行，跑在前頭的警員賴威廷眼尖看到婦人正準備按下確認鍵，立即推開婦人，正當婦人摸不著頭緒，隨後趕到的警員呂佳臻解釋是詐騙後，婦人才恍然大悟。

大肚分駐所所長劉峪銓表示，詐騙集團雖然花招百出但不變的目的就是為了要騙取民眾財物，如有民眾遇有自稱親人遭勒贖或借錢之電話，在自身財物要交付之前請務必保持冷靜停一停、想一想，並且做再次的查證，不要輕易落入詐騙集團的話術而輕易將辛苦賺來的財產拱手送人，如有任何問題請民眾立即撥打110或165反詐騙電話諮詢。

台中市警局烏日分局大肚分駐所警員賴威廷（左）、呂佳臻，成功阻止婦人（右）從ATM匯款，保住婦人存款。記者趙容萱／翻攝
台中市警局烏日分局大肚分駐所警員賴威廷（左）、呂佳臻，成功阻止婦人（右）從ATM匯款，保住婦人存款。記者趙容萱／翻攝
台中市警局烏日分局大肚分駐所警員賴威廷（右）、呂佳臻，成功阻止婦人（左）從ATM匯款，保住婦人存款。記者趙容萱／翻攝
台中市警局烏日分局大肚分駐所警員賴威廷（右）、呂佳臻，成功阻止婦人（左）從ATM匯款，保住婦人存款。記者趙容萱／翻攝
台中市警局烏日分局大肚分駐所警員賴威廷（右）、呂佳臻，成功阻止婦人（左）從ATM匯款，保住婦人存款。記者趙容萱／翻攝
台中市警局烏日分局大肚分駐所警員賴威廷（右）、呂佳臻，成功阻止婦人（左）從ATM匯款，保住婦人存款。記者趙容萱／翻攝
台中市警局烏日分局大肚分駐所警員賴威廷（左）、呂佳臻，成功阻止婦人（右）從ATM匯款，保住婦人存款。記者趙容萱／翻攝
台中市警局烏日分局大肚分駐所警員賴威廷（左）、呂佳臻，成功阻止婦人（右）從ATM匯款，保住婦人存款。記者趙容萱／翻攝
台中市警局烏日分局大肚分駐所警員賴威廷（左）、呂佳臻，成功阻止婦人（右）從ATM匯款，保住婦人存款。記者趙容萱／翻攝
台中市警局烏日分局大肚分駐所警員賴威廷（左）、呂佳臻，成功阻止婦人（右）從ATM匯款，保住婦人存款。記者趙容萱／翻攝

詐騙集團 彰化 保全

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