鴨群橫行霸道恐影響交通 高雄警員充當趕鴨人助安置
前天上午10時許，高雄仁武分局警員在鳥松區中正路400巷口時巡邏時，意外發現竟有一群鴨群逕自在大馬路上行走，警員見狀嚇得趕緊下車指揮交通，一方面避免鴨群受到傷害，另一方面鴨群橫行霸道恐阻礙車輛通行，並對用路人造成危害。
鳥松分駐所警員指出，當時除了在馬路緩慢通行的鴨群外，還有一群逃竄在路旁空地上，研判這群鴨子應從貨車上脫逃流竄在路旁，警員為了避免鴨群再度跑回大馬路影響來車通行，乾脆1人兩把棍子充當趕鴨人，再利用捕鳥網將鴨子集中抓捕到箱中移置。
雖費九牛二虎之力，一一逮到5隻橫行霸道的鴨子，總算能維持交通順暢，但鴨群主人是誰仍不知道，警員只好通報動保處人員協助安置。仁武分局呼籲，載運家禽家畜的車輛，應要注意鐵籠有無牢靠，以避免動物脫逃而危害其他用路人安全，依道交條例可處駕駛人新台幣3000元以上18000以下罰鍰。
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