快訊

長照系統漏接的獨居老人怎解？ 資源其實早在社區裡

美國無法永遠阻止中國擁有晶片！比爾蓋茲：我對美中關係失望

台股早盤漲逾百點 台積電開盤上漲5元

鴨群橫行霸道恐影響交通 高雄警員充當趕鴨人助安置

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

前天上午10時許，高雄仁武分局警員在鳥松區中正路400巷口時巡邏時，意外發現竟有一群鴨群逕自在大馬路上行走，警員見狀嚇得趕緊下車指揮交通，一方面避免鴨群受到傷害，另一方面鴨群橫行霸道恐阻礙車輛通行，並對用路人造成危害。

鳥松分駐所警員指出，當時除了在馬路緩慢通行的鴨群外，還有一群逃竄在路旁空地上，研判這群鴨子應從貨車上脫逃流竄在路旁，警員為了避免鴨群再度跑回大馬路影響來車通行，乾脆1人兩把棍子充當趕鴨人，再利用捕鳥網將鴨子集中抓捕到箱中移置。

雖費九牛二虎之力，一一逮到5隻橫行霸道的鴨子，總算能維持交通順暢，但鴨群主人是誰仍不知道，警員只好通報動保處人員協助安置。仁武分局呼籲，載運家禽家畜的車輛，應要注意鐵籠有無牢靠，以避免動物脫逃而危害其他用路人安全，依道交條例可處駕駛人新台幣3000元以上18000以下罰鍰。

仁武分局鳥松分駐所警員充當趕鴨人。記者古和純／翻攝
仁武分局鳥松分駐所警員充當趕鴨人。記者古和純／翻攝
警員利用捕鳥網和棍子，將逃竄鴨子集中控制。記者古和純／翻攝
警員利用捕鳥網和棍子，將逃竄鴨子集中控制。記者古和純／翻攝

鴨子

延伸閱讀

高雄這所大學了得 日本著名飯店跨海來台選才

高雄男路檢心虛吐舌擋酒測 第四度酒駕上路未記教訓

高雄里長訪陸惹議 劉啟芳：單純社區經驗交流

高雄國道火燒車 大火迅速蔓延駕駛自行脫困

相關新聞

男子開車翻落阿里山公路30公尺深邊坡 拋出車外送醫不治

嘉義縣消防局勤務指揮中心昨晚9點33分獲報，有輛轎車不慎衝下169線22公里處（樂野派出所後方）翻覆於路旁，派遣奮起湖器...

鴨群橫行霸道影響高雄交通　警員充當趕鴨人助安置

前天上午10時許，高雄仁武分局警員在鳥松區中正路400巷口時巡邏時，意外發現竟有一群鴨群逕自在大馬路上行走，警員見狀嚇得...

獅子山籍雜貨輪合創996起火 12名船員送醫最新狀況

獅子山籍雜貨輪合創996，今天凌晨航經新北市臺北港西北32海浬處，突然機艙失火，船上12名船員棄船。國搜中心獲報出動空勤...

高雄男路檢心虛吐舌擋酒測 第四度酒駕上路未記教訓

高雄警方日前執行酒駕攔檢時，發現一宋姓50歲男騎士途經路檢點時，遲遲不敢向前，警方見他形跡可疑予以攔查，當在執行呼氣酒測...

台北港西北32浬雜貨輪起火 12船員救出送醫無大礙

今天凌晨零時許，一艘獅子山籍雜貨輪合創996，在新北市臺北港西北32海浬處機艙失火，船上3名台籍、7名印尼籍、2名陸籍共...

男酒駕自撞遭逮 酒空不滿事故擋路下車叫囂秒被管束

鄭姓男子晚間用餐飲酒後駕駛汽車行經台北市建國高架、民權東路口，不慎自撞中央分隔島，警方獲報到場發現鄭男酒駕、未受傷，依法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦