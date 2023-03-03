鴨群橫行霸道恐影響交通 高雄警員充當趕鴨人助安置

前天上午10時許，高雄仁武分局警員在鳥松區中正路400巷口時巡邏時，意外發現竟有一群鴨群逕自在大馬路上行走，警員見狀嚇得趕緊下車指揮交通，一方面避免鴨群受到傷害，另一方面鴨群橫行霸道恐阻礙車輛通行，並對用路人造成危害。

鳥松分駐所警員指出，當時除了在馬路緩慢通行的鴨群外，還有一群逃竄在路旁空地上，研判這群鴨子應從貨車上脫逃流竄在路旁，警員為了避免鴨群再度跑回大馬路影響來車通行，乾脆1人兩把棍子充當趕鴨人，再利用捕鳥網將鴨子集中抓捕到箱中移置。