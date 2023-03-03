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獅子山籍雜貨輪合創996起火 12名船員送醫最新狀況

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

獅子山籍雜貨輪合創996，今天凌晨在臺北港西北32海浬處機艙失火，國搜中心平安將12船員救起無大礙。圖／基隆港務消防隊
獅子山籍雜貨輪合創996，今天凌晨在臺北港西北32海浬處機艙失火，國搜中心平安將12船員救起無大礙。圖／基隆港務消防隊

獅子山籍雜貨輪合創996，今天凌晨航經新北市臺北港西北32海浬處，突然機艙失火，船上12名船員棄船。國搜中心獲報出動空勤總隊、國防部及海巡署，協助將12名船員救起，隨後送抵臺北港，由新北市政府消防局救護人員分批送往淡水馬偕醫院、台北榮總及振興醫院救治。

目前12名船員送醫後沒有大礙，目前12名船員最新狀況如下：

淡水馬偕醫院

E男 、40歲、印尼籍、輕微失溫

I男 、30歲、印尼籍、輕微失溫

陳男、70歲、台灣籍、輕微失溫

H男、31歲、印尼籍、輕微失溫、吸入性嗆傷

台北振興醫院

陳男、66歲、台灣籍、輕微失溫

劉男、64歲、台灣籍、輕微失溫

M男、44歲、印尼籍、些微失溫

T男、50歲、印尼籍、些微失溫

臺北榮總

S男、42歲、印尼籍、些微失溫

M男、39歲、印尼籍、些微失溫

孔男、46歲、中國籍、些微失溫

石男、50歲、中國籍、些微失溫

獅子山籍雜貨輪合創996，今天凌晨在臺北港西北32海浬處機艙失火，國搜中心平安將12船員救起無大礙。圖／基隆港務消防隊
獅子山籍雜貨輪合創996，今天凌晨在臺北港西北32海浬處機艙失火，國搜中心平安將12船員救起無大礙。圖／基隆港務消防隊

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