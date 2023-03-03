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獅子山籍雜貨輪合創996起火 12名船員送醫最新狀況
獅子山籍雜貨輪合創996，今天凌晨航經新北市臺北港西北32海浬處，突然機艙失火，船上12名船員棄船。國搜中心獲報出動空勤總隊、國防部及海巡署，協助將12名船員救起，隨後送抵臺北港，由新北市政府消防局救護人員分批送往淡水馬偕醫院、台北榮總及振興醫院救治。
目前12名船員送醫後沒有大礙，目前12名船員最新狀況如下：
淡水馬偕醫院
E男 、40歲、印尼籍、輕微失溫
I男 、30歲、印尼籍、輕微失溫
陳男、70歲、台灣籍、輕微失溫
H男、31歲、印尼籍、輕微失溫、吸入性嗆傷
台北振興醫院
陳男、66歲、台灣籍、輕微失溫
劉男、64歲、台灣籍、輕微失溫
M男、44歲、印尼籍、些微失溫
T男、50歲、印尼籍、些微失溫
臺北榮總
S男、42歲、印尼籍、些微失溫
M男、39歲、印尼籍、些微失溫
孔男、46歲、中國籍、些微失溫
石男、50歲、中國籍、些微失溫
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