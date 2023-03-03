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台北港西北32浬雜貨輪起火 12船員救出送醫無大礙

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

獅子山籍雜貨輪合創996，今天凌晨在臺北港西北32海浬處機艙失火，國搜中心平安將12船員救起無大礙。圖／海巡署
獅子山籍雜貨輪合創996，今天凌晨在臺北港西北32海浬處機艙失火，國搜中心平安將12船員救起無大礙。圖／海巡署
今天凌晨零時許，一艘獅子山共和國籍雜貨輪合創996「HO CHUANG 996」，在新北市臺北港西北32海浬處機艙失火，船上3名台籍、7名印尼籍、2名陸籍共12名船員當場棄船待援。國搜中心立即出動空勤總隊、國防部及海巡署前往救援。

據了解，今天凌晨，獅子山共和國籍雜貨輪合創996「HO CHUANG 996」，在新北市臺北港西北32海浬處，突然機艙失火，船上12名船員棄船待援，國搜中心獲報出動空勤總隊、國防部及海巡署前往救援。

空勤總隊派遣三架次直升機，卻因天候海象不佳無法順利協助吊掛船員，凌晨1時45分左右，海軍艦艇抵達現場，發現12名船員已搭乘救生筏在海中待援，凌晨4時10分左右，海巡署10070巡防艇抵達現場，隨即展開人員救援；9分鐘後海巡署桃園艦抵達，協助滅火。

清晨5時，海巡署100頓巡防艇，順利將12名船員救援上艇，並於上午近7時許載返回台北港，由新北市消防局接手，經檢視12人意識清楚、輕微失溫，分批送往淡水馬偕醫院、台北榮總及振興醫院救治後，並無大礙。

獅子山籍雜貨輪合創996，今天凌晨在臺北港西北32海浬處機艙失火，國搜中心平安將12船員救起無大礙。圖／基隆港務消防隊
獅子山籍雜貨輪合創996，今天凌晨在臺北港西北32海浬處機艙失火，國搜中心平安將12船員救起無大礙。圖／基隆港務消防隊
獅子山籍雜貨輪合創996，今天凌晨在臺北港西北32海浬處機艙失火，國搜中心平安將12船員救起無大礙。圖／基隆港務消防隊
獅子山籍雜貨輪合創996，今天凌晨在臺北港西北32海浬處機艙失火，國搜中心平安將12船員救起無大礙。圖／基隆港務消防隊
獅子山籍雜貨輪合創996，今天凌晨在臺北港西北32海浬處機艙失火，國搜中心平安將12船員救起無大礙。圖／基隆港務消防隊
獅子山籍雜貨輪合創996，今天凌晨在臺北港西北32海浬處機艙失火，國搜中心平安將12船員救起無大礙。圖／基隆港務消防隊

海巡署

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