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男子開車翻落阿里山公路30公尺深邊坡 拋出車外送醫不治
嘉義縣消防局勤務指揮中心昨晚9點33分獲報，有輛轎車不慎衝下169線22公里處（樂野派出所後方）翻覆於路旁，派遣奮起湖器材車與救護車及消防人員4名救援，搜救人員抵達現場回報，轎車駕駛41歲林姓男子倒臥事故地點路旁，已無生命跡象，送醫後仍宣告不治，肇事原因警方調查中。
現場經消防隊員會同樂野派出所員警擴大搜索，並未發現有其他傷者，後續交由員警處理。
警方調查，林姓男子駕駛轎車沿台18線阿里山公路，往山下方向行駛，行經台18線63.1公里處疑因精神恍惚，往左偏離車道衝越對向車道墜落約30公尺深的邊坡，車子掉落翻覆嘉169縣道22.1公里處路旁，林某被拋出車外，當場失去生命跡象，送醫後不治。
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