男子開車翻落阿里山公路30公尺深邊坡 拋出車外送醫不治

男子開車翻落阿里山公路30公尺深邊坡 送醫不治。 記者魯永明／翻攝 嘉義縣消防局勤務指揮中心昨晚9點33分獲報，有輛轎車不慎衝下169線22公里處（樂野派出所後方）翻覆於路旁，派遣奮起湖器材車與救護車及消防人員4名救援，搜救人員抵達現場回報，轎車駕駛41歲林姓男子倒臥事故地點路旁，已無生命跡象，送醫後仍宣告不治，肇事原因警方調查中。

現場經消防隊員會同樂野派出所員警擴大搜索，並未發現有其他傷者，後續交由員警處理。