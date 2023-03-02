19歲男騎R15重機 「直直撞」大貨車尾 送醫進加護病房
新北市中和區今天早上發生離奇車禍，樟姓男子騎山葉R15重機，沿中正路往板橋方向行駛，卻不明原因往內側車道騎，絲毫沒煞車跡象，直接撞上大貨車尾，樟男人、車應聲卡在車尾，場面駭人。警、消獲報趕抵，樟男命大還有呼吸心跳，惟顱內、脾臟等部位出血，在加護病房治療。
撞擊畫面曝光，只見樟男（19歲）怪異的從外側車道「一路緩速飄移」至內側車道，直到要撞上大貨車車尾，都沒有煞車跡象，就這樣直接撞進大貨車後斗尾端。
警方今天早上8點32分獲報，中和區中正路有車禍趕抵，樟男「十分剛好的」卡在車斗尾端空隙處，經救出他命大、還有呼吸心跳，但顱內、脾臟等部位出血，緊急送醫急救，目前仍在加護病房治療。
警方確認大貨車駕駛羅男（42歲）沒有酒駕，他頻喊冤稱「這車禍太怪了」；後續肇事責任待進一步釐清。
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