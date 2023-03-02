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嘉市議員蘇澤峰涉嫌恐嚇 稱誤會已和解

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市議員蘇澤峰。聯合報系資料照
嘉義市議員蘇澤峰。聯合報系資料照

嘉義市議員蘇澤峰在公開LINE群組疑對議員陳家平傳恐嚇訊息，陳家平報案提告恐嚇，檢方今天傳喚2人到案說明；蘇澤峰表示雙方已和解，是酒後一時衝動，並非真的恐嚇，陳家平也表示了解蘇的個性，是酒後衝動，雙方誤會已解除。

本月22日晚上蘇澤峰打電話質問陳家平為何在外面亂講他的一些私事，陳回說並沒有，雙方一時講不清，約隔天講明白，沒想到晚上11點多蘇澤峰在公開群組傳LINE訊息，當中有「開槍」文字，陳家平隔天發現訊息內容，因而向警方報案，警方受理並報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦。

蘇澤峰表示，當天晚上喝醉，有朋友關心這件事頗為不平，拿他的手機以語音方式傳LINE訊息給陳，其中原本講「開嗆」，卻辨識成「開槍」文字傳出。強調是誤會。

檢察官今天下午訊問雙方，2人表示已和解。蘇澤峰表示，是酒後一時衝動，不是真的要恐嚇；陳家平表示，了解蘇的個性，應該只是酒後一時衝動，沒有感到害怕，雙方誤會已解除，業已和解，沒有要追究。

檢方訊問後將依據相關事證進行了解，尚未偵查終結。

嘉義市議員蘇澤峰疑在公開群組LINE向市議員陳家平開嗆，蘇表示是誤會，雙方已和解。圖／讀者提供
嘉義市議員蘇澤峰疑在公開群組LINE向市議員陳家平開嗆，蘇表示是誤會，雙方已和解。圖／讀者提供

恐嚇 LINE 嘉義

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嘉市前副議長蘇澤峰LINE傳「開槍」稱是誤會 議員陳家平告恐嚇

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