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糗大！桃警巡邏車後保桿遭強風吹落 國道一路搖晃畫面曝光
桃園市警局平鎮分局2名員警駕駛編號705警用巡邏車，今天早上南下台南二監借訊槍砲犯嫌製做筆錄後，員警中午12時22回程行經國3北上草屯路段，警車左後方保險桿突遭強風整片掀開，一路搖搖欲墜，目擊民眾看見心驚，網友擔心警車壞掉上路危險。
民眾在網路PO出一段巡邏警車尷尬畫面，一輛平鎮分局巡邏警車今天中午12中午12點半，行經國3北上223公里草屯路段，警車左後方的部分保險桿遭強風整片掀起，一路搖搖欲墜北上行駛，開車員警卻不知道，民眾擔心意外通報，平鎮分局獲報立即通知員警下交流道將損壞處重新固定再返回，所幸行駛途中未發生危害。
平鎮分局表示，龍岡派出所該輛編號705警車，剛好之前一起事故被其他車輛A到「受傷」，員警修理，不知道該車保桿內的螺絲未鎖緊，這次2名員警開車南下借訊犯嫌回程，未料強風造成螺絲鬆脫、保桿掀起，幸好民眾通報，未發生意外，往後將要求員警開車上路前，務必檢查車輛狀況，以避免類似情事發生。
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