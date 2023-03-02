糗大！桃警巡邏車後保桿遭強風吹落 國道一路搖晃畫面曝光

桃園市警局平鎮分局2名員警駕駛編號705警用巡邏車，今天早上南下台南二監借訊槍砲犯嫌製做筆錄後，員警中午12時22回程行經國3北上草屯路段，警車左後方保險桿突遭強風整片掀開，一路搖搖欲墜，目擊民眾看見心驚，網友擔心警車壞掉上路危險。

民眾在網路PO出一段巡邏警車尷尬畫面，一輛平鎮分局巡邏警車今天中午12中午12點半，行經國3北上223公里草屯路段，警車左後方的部分保險桿遭強風整片掀起，一路搖搖欲墜北上行駛，開車員警卻不知道，民眾擔心意外通報，平鎮分局獲報立即通知員警下交流道將損壞處重新固定再返回，所幸行駛途中未發生危害。