雲林口湖火警1人受困 濃煙嗆傷被救出送醫

雲林縣口湖鄉埔南村鎮南宮旁一棟平房民宅，今晚起火燃燒，風勢助長下，火勢猛烈，消防隊據報火速趕到灌救，鄰居說屋內有人受困，所幸火勢很快控制，消防員背空氣瓶進入火場，將行動不便困在房內的男子救出，雖沒燒傷但受濃煙吸入性嗆傷，送醫救治中。

被救出的55歲蘇姓屋主，平常行動不便，被救出時，只有頭部多處擦傷，可能是逃離火場時撞傷，所幸身體無燒燙傷情形，但有吸入濃煙，目前已送北港媽祖醫院醫治中。