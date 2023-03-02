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雲林口湖火警1人受困 濃煙嗆傷被救出送醫
雲林縣口湖鄉埔南村鎮南宮旁一棟平房民宅，今晚起火燃燒，風勢助長下，火勢猛烈，消防隊據報火速趕到灌救，鄰居說屋內有人受困，所幸火勢很快控制，消防員背空氣瓶進入火場，將行動不便困在房內的男子救出，雖沒燒傷但受濃煙吸入性嗆傷，送醫救治中。
被救出的55歲蘇姓屋主，平常行動不便，被救出時，只有頭部多處擦傷，可能是逃離火場時撞傷，所幸身體無燒燙傷情形，但有吸入濃煙，目前已送北港媽祖醫院醫治中。
這起火警發生在今晚六時二十分許，口湖消防隊據報趕往救火，鄰近的水林、四湖消防車也趕往支援，現場由小隊長吳坤侑指揮搶救。救火過程中得知屋內有人受困，且是行動不便的人，擔心發生意外，消防隊加速控制火勢，再進入火勢救人，火勢約二十三分鐘撲滅，起火原因進一步調查中。
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