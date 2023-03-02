機車行亂丟輪胎還嗆清潔隊 網灌爆負評怒改名「擲輪訓練場」

新北市新莊區一家機車維修行，遭清潔隊員阻丟廢棄輪胎，當場失控嗆罵，影片在網路轉傳惹怒網友，紛紛到其臉書粉絲頁留言洗版。為此車行老闆還自錄影片、親赴清潔隊道歉。不過卻澆不熄網友怒火，怒將機車行Google map資訊欄店名，惡改為「擲輪胎運動訓練場」。對此警方呼籲網友要理性以免過激言論觸法。

據了解，228連假最後一天下午，新北市新莊區中港路一家機車行，因丟廢棄輪胎與環保局清潔隊人員發生口角。過程中，車行老闆數度情緒失控，對著回收車上一名黃姓清潔隊員跳針嗆罵「我每次要丟三綑，莫名其妙，每次都丟不完……我都綁好了……」。

甚至不斷跳針質問「是誰規定的，誰規定的啦」最後將廢輪胎擲入回收車內轉身離開，完全無視在場清潔隊員勸阻「你這是事業廢棄物喔」事後有人將整段爭吵過程上傳網路，引發網友瘋狂轉載肉搜，還到機車行臉書粉絲頁低下留負評洗版，痛斥車行老闆「真的很沒水準」「丟輪現眼」。

車行老闆覺得事態嚴重，親錄3分零6秒4度鞠躬道歉影片，並在昨天（1日）親赴清潔隊開直播道歉，但仍難熄網友怒火，持續炮轟他的不是。還有網友在機車行Google map資訊欄，將其店名惡改為「擲輪胎運動訓練場」。吸引不少網友留言揶揄「這間店很會拋輪胎」「有開辦教學嗎？」「傳統擲輪胎」「輪胎想要飛高高」等話。

對此，警方呼籲，網友應理性面對，切勿因一時情緒抒發，惡意竄改他人資訊，或留有毀謗他人之言論，以免觸法挨告。