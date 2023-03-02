「阿昭署長」拍片阻詐 雲林分局各出奇招宣導吸眼球

雲林縣近日發生2起「猜猜我是誰」冒名親友詐騙，銀行行員機警通報警方到場，才讓民眾保住退休老本，詐騙手法層出不窮，警政署長黃明昭加強打詐，拍攝反詐騙五大心法影片，雲林縣6所分局今天各出奇招，分別到電影院、KTV、餐廳等地宣傳。

斗南分局透過網路媒體、社團、電視牆等管道播放「阿昭署長宣導防詐系列影片」，喚醒民眾反詐騙意識，分局長温基興今天也率偵查隊副隊長洪財興及防詐宣導團，到古坑鄉農會本部及永光辦事處頒獎，表揚行員機警通報成功阻詐。

西螺分局分局長曾冠螢今天趁著學童參訪分局、派出所時，播放「阿昭署長宣導防詐系列影片」，分析詐騙手法及話術，提升學童自我防詐意識，也有小朋友現身說法，身邊親友遭詐騙經驗，讓其他人感受「識詐」重要性。

斗六分局偵查隊長江昆達在環球中華影城宣導，委託影城大廳播放「阿昭署長宣導防詐系列影片」，讓等候觀影民眾都能看到宣導片，也有員警手持宣導短語，講解反詐騙三步驟：冷靜、查證、報警，業者對警方積極宣導表示肯定。

北港分局走訪各大景點、餐廳、KTV及村里活動中心等場所宣導，委請業者在大廳及包廂循環播放反詐宣導影片，分局長陳宏平也率員深入社區，播放「阿昭署長宣導防詐系列影片」，以反詐騙圖卡警示6種高發詐騙手法。

虎尾分局成立打詐隊，由偵查隊副隊長蔡岡弘率隊到白宮影院，委託業者在大廳播放「阿昭署長宣導防詐系列影片」，讓觀影民眾等待時接受反詐知識，提升防詐意識，也將到KTV包廂宣導，請業者在包廂公帶循環播放反詐宣導影片。

台西分局副分局長章仙枝、一組組長陳建和及偵查隊、台西所員警今天到郵局、農會及市場宣導防詐，利用手機、平板等工具播放「阿昭署長宣導防詐系列影片」，因應台西地廣人稀，移動式3C裝置更能深入大街小巷，向民眾宣導防詐重要性。