大哥涉恐嚇、小弟關人狗籠 宜縣議員參選人魯秀傑被起訴

天道盟宜蘭分會長魯秀傑曾參選宜蘭縣議員，去年3到5月間涉嫌恐嚇胡姓貨運行老闆獲150萬元，麾下小弟去年1月也被控將人押到山區關狗籠。魯秀傑去年11月因被查出持有毒品與槍械被拘捕，今年2月檢方偵結，依違反組織犯罪條例、恐嚇取財、毒品危害防制條例等罪名起訴。

魯秀傑（44歲）曾任天道盟宜蘭分會長，被刑事局列為治平對象，過去在新北發展，近年回宜蘭開設公司，去年以無黨籍身分參選縣議員，8月11日傳訊天道盟副盟主「牛哥」表示，「大ㄟ這次宜蘭議員我會出來競選」。

警方調查，天道盟宜蘭分會去年初從宜蘭市中山路遷址礁溪鄉某飯店，設立融資、工程公司為據點，魯秀傑邀請胡男投資2000萬元裝修飯店，未獲同意或簽約就逕行動工裝潢，3月中向胡男索要2000萬工程款；胡拒不支付，魯稱「你就是要賠，找誰都沒有用」，並數次帶小弟上門討要，甚至掏槍威嚇，前後取得150萬元。

胡男公司會計以「老闆不在」推延並報警，魯秀傑教唆小弟駕車撞擊胡男員工高男的座車，要高把老闆找出來，並有「小弟很多，可以一命換一命」恐嚇，但因僅有高男證詞，缺乏積極證據，檢方不予起訴。

另外，魯秀傑手下幹部黃男與其他小弟去年1月28日到30日涉嫌以「試車不買，是在鬧場」為由，拘禁王姓男子，逼簽100萬元本票，押往頭城山區用狗籠關押在廢棄公廁裡，多次威脅「要處理掉」；王凌晨時趁隙逃出狗籠，到附近超市求救，返家後報警。

去年11月2日，宜蘭縣警局刑大突擊搜索魯秀傑秘密租屋處，查扣200多包毒品與毒品咖啡包，包含大麻、K他命與其他二、三級毒品，並查扣具殺傷力改造手槍2支、改造子彈67顆，不具殺傷力的掌心雷、空氣手槍等。警方移送12人，4日地院裁定羈押魯秀傑與其他2人。