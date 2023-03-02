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你用餐我反詐 詐騙手法翻新警察反詐也翻新

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

近年來詐欺手法翻新，很多人常在Line收到「有急事找你，麻煩加我line!」等假親友、假投資詐騙訊息。雲林縣北港、斗六分局為強化防詐宣導，讓民眾認識常見詐騙手法，最近深入各大景點、餐廳、KTV、廟宇及村里活動中心、影城等場所宣導，甚至到餐廳的喜宴會場，請業者配合在大廳及包廂循環播放反詐宣導影片，全方位防詐。

詐騙橫行，手法不斷更新，為提升民眾防詐意識，北港分局成立行動宣導站，深入店家及人群展開一系列反詐宣導，分局長陳宏平甚至親自帶隊深入社區，宣導民眾最容易受騙的6種手法，同時在喜宴會場也播放警政署長黃明昭推出的防詐宣導影片，讓民眾邊用餐邊觀賞「阿昭署長教你防詐」。

斗六分局更由偵查隊長江昆達率隊到人潮集中環球中華影城宣導，除發防詐文宣，並請電影院業者協助在影城大廳託播「阿昭署長宣導防詐」短片，希望能提升全民反詐的警覺心，讓詐騙集團無機可趁。

反詐無所不在！近日很多民眾發現警察經常出現在公眾場合手舉反詐圖卡，連民眾吃大餐享用美食，警察站一旁宣傳，很多人也都感受到警察反詐的用心，「辛苦了！」的讚美聲此起彼落，警察暖心也不忘再次提醒「千萬不要被詐騙！」。

「你用餐我防詐」由警察組成的防詐宣導團，深入餐廳的宴會場合，就站立餐桌旁宣導反詐騙，用心良苦。記者蔡維斌／翻攝
「你用餐我防詐」由警察組成的防詐宣導團，深入餐廳的宴會場合，就站立餐桌旁宣導反詐騙，用心良苦。記者蔡維斌／翻攝
斗六影城的大廳除播放預告片，也播放阿昭署長的反詐騙影片。記者蔡維斌／翻攝
斗六影城的大廳除播放預告片，也播放阿昭署長的反詐騙影片。記者蔡維斌／翻攝

詐騙集團 警察 餐廳

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