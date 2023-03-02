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高雄阿伯神遊鬼切機車道 後方男騎士追撞送醫無礙

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄市茄萣區濱海路二段與港東街口，昨天（1日）下午5時23分許，兩名機車騎士發生擦撞意外，經警方研判，當時邱姓男騎士（58歲）未依兩段式左轉規定，逕自從慢車道鬼切左轉，造成後方男騎士高速追撞，警獲報到場協助，兩人經送醫後，所幸均無大礙。

警方指出，邱男自濱海路北往南方向行駛時，路口未依照規定作兩段式左轉，以致後方直行周姓男騎士（43歲）一時閃避不及衝向前追撞，邱男機車瞬間側翻，安全帽噴飛，周男也摔車滑行數十米，所幸兩人倒地後，僅肢體擦挫傷，尚能自行爬起，事後警方依法實施酒測，2人均無酒駕情事，至於詳細肇責，仍需由交通警察大隊進一步分析研判。

湖內警分局提醒，機車行駛至應兩段式左轉路口時，若未遵守規定兩段式左轉，造成後方車輛追撞，違者將負擔主要或全部肇事責任，湖內轄區高齡機車騎士不少，警方將針對高齡者深入社區進行宣導，強化安全駕駛觀念。

濱海路交通意外現場。記者古和純／翻攝
濱海路交通意外現場。記者古和純／翻攝

機車騎士 酒駕 車道

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