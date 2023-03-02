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行人地獄引公憤 阿嬤推嬰兒車過馬路連13車全不讓

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

有網友在「社會事交通版」貼文，台中大里一名阿嬤昨晚推著嬰兒車走行人穿越道過馬路，連續13輛不禮讓，引起網友公憤，怒批是「大里版的行人地獄」，盼將心比心。警方說，若有人具名檢舉，可處1200元以上、3600元以下罰鍰。

網友PO出的影片中，昨晚近7時，大里仁化路、成功二路口車輛川流不息，先有一對男女走行人穿越道過馬路，對向一名白髮阿嬤推著一輛坐著幼兒的嬰兒車，準備走行人穿越道過馬路，但車輛實在太多，阿嬤等了13輛轎車、機車通過，卻沒有1輛車禮讓，影片中，阿嬤才剛往前走二步後又後退，直到燈號轉為紅燈，仍舊待在原地。

霧峰警分局說，車輛行經路口未暫停讓行人優先通行的違規行為可依道路交通管理處罰條例第44條第二項「汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處1200元以上、3600元以下罰鍰。

不過，霧峰警分局也表示，檢舉交通違規，民眾須具名檢舉，且須提供相關影像，或將影像po在警方官網，車牌要清晰可辨，至今尚未接獲民眾檢舉，從影片中也無法看出車牌，尚無法開罰。警方會針對事發路口加強取締，也呼籲汽機車駕駛人行經行人穿越道時應減速慢行並依規定暫停讓行人優先通行，維護行人用路安全。

台中大里阿嬤推著嬰兒車走行人穿越道過馬路，連13輛車不禮讓。圖／翻攝社會事交通版
台中大里阿嬤推著嬰兒車走行人穿越道過馬路，連13輛車不禮讓。圖／翻攝社會事交通版
台中大里阿嬤推著嬰兒車走行人穿越道過馬路，連13輛車不禮讓。圖／翻攝社會事交通版
台中大里阿嬤推著嬰兒車走行人穿越道過馬路，連13輛車不禮讓。圖／翻攝社會事交通版

阿嬤 行人地獄 交通違規

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