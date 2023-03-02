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高雄貨車煞車不及追吻前車 釀6車連環撞4人輕傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄三民區今午發生連環追撞事故，駕駛貨車的蔡姓男子，因煞車不及，追撞前方轎車車尾，遭後方另輛貨車夾擊後，推撞前方3輛轎車，造成2貨車駕駛及2轎車2乘客受輕傷，詳細車禍肇責由警方調查中。

警方調查，49歲蔡姓男子，今天中午12時47分許，駕駛載著生鮮食品的貨車行經三民區九如一路外側車道由東向西直行，疑前方紅燈，蔡男應變不及，急踩煞車無效，追撞前方由49歲舒姓女子所駕駛的轎車。

當時行駛在蔡男後方的40歲麥姓貨車駕駛，載運日常用品，疏於注意前方車況，車頭撞上急停的蔡男貨車，導致蔡的貨車又往前推撞舒女轎車，因撞擊力道大，舒的轎車再往前連撞前方謝姓男子和盧姓女子的轎車車尾。

6車連環撞，造成蔡男貨車被轎車和貨車夾擊，舒女轎車車頭凹陷毀損，蔡、麥2人手腳擦挫傷，謝、盧轎車2乘客手腳擦傷。

事故發生後，三民二警分局警方獲報趕抵現場，4名傷者傷勢輕微，警方在現場調查，駕駛均無酒駕行為，傷者事後自行就醫；警方初步研判，貨車駕駛蔡男和麥男未保持安全車距，釀成連環追撞車禍。

警方依據道路交通管理處罰條例第58條第1款，對蔡、麥2男開出處600元以上1200元以下罰鍰，詳細肇責由警方調查釐清。

高雄一輛貨車今天中午行經三民區九如一路，因煞車不及追吻前車，釀6車連環撞4人輕傷；肇事貨車遭後方貨車追撞遭夾擊。記者石秀華／翻攝
高雄一輛貨車今天中午行經三民區九如一路，因煞車不及追吻前車，釀6車連環撞4人輕傷；肇事貨車遭後方貨車追撞遭夾擊。記者石秀華／翻攝
高雄一輛貨車今天中午行經三民區九如一路，因煞車不及追吻前車，釀6車連環撞4人輕傷；肇事貨車追撞前方轎車2次，轎車車頭凹陷毀損。記者石秀華／翻攝
高雄一輛貨車今天中午行經三民區九如一路，因煞車不及追吻前車，釀6車連環撞4人輕傷；肇事貨車追撞前方轎車2次，轎車車頭凹陷毀損。記者石秀華／翻攝
高雄一輛貨車今天中午行經三民區九如一路，因煞車不及追吻前車，釀6車連環撞4人輕傷。記者石秀華／翻攝
高雄一輛貨車今天中午行經三民區九如一路，因煞車不及追吻前車，釀6車連環撞4人輕傷。記者石秀華／翻攝

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