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英國籍女子金城武樹弄丟包包 尋回讚警暖心

中央社／ 台東縣2日電

英國籍女子昨天前往台東縣池上鄉金城武樹騎單車，遺失包包慌張前往派出所報案，警方多方聯絡發現有民眾拾獲，經確認後交還給女子，女子則大讚員警暖心。

台東縣警察局關山分局今天發布新聞稿表示，1日有英國籍女子至池上分駐所報稱「在伯朗大道金城武樹騎自行車時，包包掉落遺失」，值班警員陳俊嘉隨即去電錦安派出所詢問有無民眾拾獲包包，警員楊維雅回答有拾獲。

陳員遂以巡邏車將女子載往錦安派出所，經確認包包及內容物（證件、錢及保溫瓶）均無短少後順利領回。

台東縣警察局關山分局新聞聯絡人林張仲康接受中央社記者電話訪問表示，女子在道謝辭別員警後，以中英文方式，傳訊息至分局臉書粉絲頁，大讚員警的熱忱與暖心。

台東 警察 英國

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