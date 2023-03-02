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藝人「黑面」聯警拍反詐 籲民謹記「一聽二掛三查證」

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

為加強民眾反詐騙觀念，林口警分局特別與藝人「黑面」合作，以淺顯易懂的方式，拍攝反詐騙宣導短片，藉以提醒民眾警惕詐騙手法，呼籲不要輕信陌生人來電，謹記「一聽二掛三查證」防詐原則，避免受騙上當。

林口警分局表示，為了讓更多民眾能清楚了解反詐騙觀念。林口警方特別與藝人「黑面」合作，拍攝一支反詐騙宣導短片，內容由「黑面」以淺顯易懂的口述方式，呈現詐騙集團犯罪手法，藉以提醒民眾，慎防假交友、假投資、假公務人員、解除分期付款等詐騙訊息。

同時內容還呼籲民眾，切要謹記「一聽二掛三查證」防詐原則，當民眾接獲陌生來電，應聽清楚內容、勿驚慌，隨後掛電話後，立即撥打165反詐騙專線或是110報案電話求證，才能確保辛苦所積攢的錢財不被詐騙。

藝人「黑面」表示，身為藝人能夠為社會做出貢獻，實感榮幸。他不忘再次呼籲民眾「一定要提高警覺，不要輕易相信陌生人的話」避免遭詐。

林口警分局長詹志文則說，透過與藝人合拍反詐宣導短片，透過地方電視台、各網路社群推播，讓更多人了解詐騙手法，進而避免成為詐騙犯罪的受害者。他提醒，民眾一旦發現可疑情況，應立即向警方報案，除能及時迅速獲取協助外，也能保障自身權益避免受騙。

林口警分局與藝人「黑面」合作，拍攝反詐宣導短片。記者曾伯愷／翻攝
林口警分局與藝人「黑面」合作，拍攝反詐宣導短片。記者曾伯愷／翻攝
林口警分局與藝人「黑面」合作，拍攝反詐宣導短片。記者曾伯愷／翻攝
林口警分局與藝人「黑面」合作，拍攝反詐宣導短片。記者曾伯愷／翻攝

詐騙集團 林口

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