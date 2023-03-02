屏東警分局死亡車禍比去年同期增2件 警提醒勿東張西望
屏東警分局統計今年1到2月轄區交通事故，今年迄今已發生8件死亡車禍，與去年同期增加2件。警方分析肇事原因，未注意車前狀況4件最多，占總比例一半，在全國事故統計資料中，未注意車前狀況也是肇因比例最高，提醒駕駛人開車勿東張西望，輕忽交通狀況。
屏東警分局轄區包括屏東市、麟洛鄉、萬丹鄉與長治鄉，今年迄今發生8件死亡車禍，4鄉鎮市各2件，分析共同點，8件中有7件都是與機車有關，3名死亡都是長者，有機車與行人事故、機車未注意車前狀況撞上停在路邊的故障車，另外也提醒，長輩騎車時切勿鬼切，勿任意穿越道路、未注意路況就突然轉彎，都容易發生車禍。
屏東警分局指出，肇事原因中未注意車前狀況，提醒民眾有兩種情況是可以預防，「自撞」與「追撞」。駕駛人除應遵守道路速限規定，行車前務必衡量自身狀態，維持最佳注意力與集中力。
警方指出，追撞車禍的肇事責任往往歸咎後方車輛，除要負擔自己車輛損失，還要賠償前方車輛的損壞維修甚至醫療等費用，與前車「保持安全距離」很重要。警方提醒，民眾要有交通安全意識、遵守交通規則，避免車禍憾事。
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