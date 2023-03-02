中南部500天沒下大雨 彰化溪州雜木林今莫名失火
彰化縣溪州鄉濁水溪河堤今天下午發生火災，目睹的民眾指稱，看到一個點冒煙，沒想到很快延燒。這片土地隸屬台糖，台糖人員趕到查問，都沒人知道為何失火，只能提醒民眾小心火燭。
中南部超過500天沒下大雨，鋒面來襲頂多陰天風大，形成天乾物燥的易燃環境，今天下午兩點前後有兩起火警，一在溪州大橋下方，一在成功村八號觀測所。消防人員接獲通知，溪州大橋下方雜草起火約費時十多分鐘撲滅，八號觀測所雜木林十多分鐘控制火勢，幸無人傷亡。起火原因都待查。
路過民眾指出，看到雜木林冒煙只有一個火苗，不到幾分鐘很快蔓延開來，他通知消防人員卻因地點遼闊找不到地方，也沒具體地標可讓他指出明確失火地點，消防人員遠望並找到火勢擴大冒煙的雜木林。
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