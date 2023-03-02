女童穿軟膠拖鞋左腳掌卡百貨手扶梯 消防救援家屬感謝

屏東縣消防局屏東分隊日前接獲派遣，屏東市某百貨公司手扶梯受困，6歲女童穿著軟膠拖鞋，左腳掌連同軟膠拖鞋卡在手扶梯邊梯縫內，百貨公司當場將手扶梯停止運作，消防員抵達後救援協助女童脫困，事隔兩個多月，女童腳傷已復原，家屬昨特別到分隊致謝。

屏東分隊指出，今年1月2日下午5點多接獲百貨公司手扶梯受困勤務，小隊長吳志男率領同仁到場，發現6歲女童腳穿著軟膠拖鞋，左腳掌連同軟膠鞋卡在手扶梯側邊梯縫內，百貨公司人員已先將手扶梯停止運作。

小隊長請女童家屬在身旁安撫情緒，救助人員利用三用翹棒及電動撐開器破壞手扶梯踏板結構，將其撐開後協助女童脫困。女童脫困後經救護人員檢傷，左腳趾有變形、擦傷，生命徵象穩定無神經學異常，救護車後送至屏基就診，縫約4、5針。

昨天上午11點，女童雙親感謝消防人員當時協助，女童腳傷已復原，特別到分隊致謝，準備平常販售的甜點給消防員分享。

據了解，女童當時從3樓搭電扶梯到1樓，事發當下，百貨公司人員到場處理，並陪同就醫，後續關懷慰問。百貨公司指出，事發後再增加服務台定時廣播提醒，手扶梯設備原本也已有定期檢視維護。