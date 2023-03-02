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台中女業務開紅色350萬賓士電動車 酒駕撞壞驚呼死定了

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中余姓女業務餐敘喝威士忌、清酒隔天開車上路，駕駛公司1輛要價350萬元的紅色賓士EQC 400 4MATIC電動車，行經南屯區擦撞路邊車卻逃逸，經被害車主目睹報案警方循線逮人，余起初還稱沒喝酒、撞到有報案，但呼氣被測出高達0.84直呼「我死定了」，詢後被依公共危險送辦。

台中第4分局調查，余女（32歲）在某車行擔任業務，25日早上她駕駛公司的紅色賓士行經文心南六路因擦撞停在路旁的1輛灰色NISSAN轎車，造成該車再往前推撞藍色BMW，灰色NISSAN則左後車殼破裂凹損。

余女當下僅短暫停留，隨後就踩油門逃逸，但被害車主就在附近全程目睹立刻報案，因余女駕駛紅車目標明顯，警方發現立刻鳴笛追捕，最後在距離事發地約1.5公里處攔下她。

余女起初向警方說自己沒喝酒，但警方詢問她為何撞到路旁車輛直接離去，余支支吾吾稱有告知對方已報警才離開還說是誤會，但明顯和報案人說詞不符。

警方對余施以酒測數值高達每公升0.84毫克，她眼見數值嚴重超標，隨即驚呼「我死定了」，後才向警方坦言昨晚參加聚會有喝了2杯威士忌、清酒，隔天一早開車上班途中疑宿醉頭暈，本想停路邊休息卻不慎擦撞，也造成公司的紅色賓士車頭毀損。

警方除依刑法公共危險罪將她送辦，另余女因肇逃，警方再依道路交通管理處罰條例第62條，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰緩；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

余女酒測值高達0.84。記者曾健祐／翻攝
余女酒測值高達0.84。記者曾健祐／翻攝
余女開公司1輛要價350萬元的紅色賓士EQC 400 4MATIC電動車，卻因酒駕撞損路邊車。記者曾健祐／翻攝
余女開公司1輛要價350萬元的紅色賓士EQC 400 4MATIC電動車，卻因酒駕撞損路邊車。記者曾健祐／翻攝

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