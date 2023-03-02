影／破獲桃園地下劣菸工廠 查扣市價逾6000萬劣質菸草

保三總隊第一大隊破獲以沈男為首私製劣菸集團，沈男進口劣質菸草，部定時大規模製造劣質香菸，警方在桃園直搗劣菸工廠，查扣私劣紙捲菸成品192萬支及近萬公斤劣質菸草，約可製成76萬餘包私菸，市值約6500萬元外，且規避菸捐、健康捐等稅捐高達4283萬元，全案依違反菸酒管理法移送桃園市政府財政局裁處。

今年初，保三總隊第一大隊在桃園市平鎮區破獲大型地下製菸廠，以51歲沈嫌為首產製私劣菸集團，為規避走私查獲風險及高額稅捐，藉各種管道分散進口濾嘴、捲菸紙及劣質菸草後，分別儲置於北中南隱密處所，不定時機動從事大規模產製私劣菸。

警方指出，沈嫌要生產時，再臨時僱用外勞協助，藉此降低風險。專案小組歷經數月追查，去年12月5日鎖定該集團動向，今年1月5日執行「全國同步查緝私劣菸酒專案」期間，會同桃園市政府財政局等單位，出動總隊拉不拉多緝菸犬「Sara」、「Tena」，一舉破獲沈嫌為首的機動性大型地下製菸工廠。

警方表示，現場查扣私劣紙捲菸成品192萬支及近萬公斤劣質菸草，估算可製成76萬1857包私菸，市值新台幣6500萬元，並規避菸捐、健康捐等稅捐高達新台幣4283萬元。

沈嫌遭拘提到案，依違反菸酒管理法第45條移送桃園市政府財政局，最高可裁處1000萬元罰鍰。

警方強調，該集團所產製的私劣菸品未經政府檢驗把關，所含焦油、尼古丁及菸鹼等有害化學物質含量極易超標，有危害民眾健康風險，所幸為專案小組於春節前攔截破獲。

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