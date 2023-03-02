影／金門金城鎮吳厝廢棄鐵皮屋火警 職義消30人趕赴救災

金門縣金城鎮吳厝一廢棄鐵皮屋在今上午發生火警，由於周邊布滿雜草，居民憂心很快就會讓火勢迅速蔓延，因此都相當緊張並趕緊通報。金門消防局表示，今早接獲通報後立即出動各式救災車輛8輛、消防人員19人救災，火勢於37分鐘內即撲滅，無人員傷亡，鐵皮屋及鄰近林木雜草燃燒面積各約300平方公尺。

金門消防局指出，今上午7時17分接獲民眾報案，在金城鎮吳厝石頭牌附近、環島西路一段與泰仰路T字路口有雜草燃燒起火，現場竄出大量濃煙及火舌且緊鄰鐵皮屋，消防局據報後由第一大隊副大隊長戴紹恩率隊前往搶救，出動金城分隊及金寧分隊各式救災車輛7輛及消防人員16名趕赴現場，另也立即通報水頭港務消防分隊1車3人前往支援。

消防車組抵達現場後，發現廢棄鐵皮屋有大量火煙竄出，已全面燃燒，其旁之林木雜草也呈現大面積燃燒，現場火勢猛烈。第一大隊副大隊長戴紹恩立即指揮所屬布署4條水線，分別由鐵皮屋第一面布署2條水線入室進行滅火搶救；另於鐵皮屋第三面、第四面各布署1線射水防護，火速將火勢截斷，防止擴大延燒，義消總隊總幹事葉禮義也立即率11名義消到場支援救災。

金門消防局表示，現場在職義消及水頭港消通力合作下，迅速於7時38分即控制火勢、8時3分撲滅火勢，並於9時10分殘火處理完畢，鐵皮屋及雜草燃燒面積各約300平方公尺，現場無人員傷亡，詳細起火原因由火調人員調查中，鎮長李誠智、里長顏士強、代表陳子芸等亦到現場關心並感謝。