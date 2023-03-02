聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／金門金城鎮吳厝廢棄鐵皮屋火警 職義消30人趕赴救災
金門縣金城鎮吳厝一廢棄鐵皮屋在今上午發生火警，由於周邊布滿雜草，居民憂心很快就會讓火勢迅速蔓延，因此都相當緊張並趕緊通報。金門消防局表示，今早接獲通報後立即出動各式救災車輛8輛、消防人員19人救災，火勢於37分鐘內即撲滅，無人員傷亡，鐵皮屋及鄰近林木雜草燃燒面積各約300平方公尺。
金門消防局指出，今上午7時17分接獲民眾報案，在金城鎮吳厝石頭牌附近、環島西路一段與泰仰路T字路口有雜草燃燒起火，現場竄出大量濃煙及火舌且緊鄰鐵皮屋，消防局據報後由第一大隊副大隊長戴紹恩率隊前往搶救，出動金城分隊及金寧分隊各式救災車輛7輛及消防人員16名趕赴現場，另也立即通報水頭港務消防分隊1車3人前往支援。
消防車組抵達現場後，發現廢棄鐵皮屋有大量火煙竄出，已全面燃燒，其旁之林木雜草也呈現大面積燃燒，現場火勢猛烈。第一大隊副大隊長戴紹恩立即指揮所屬布署4條水線，分別由鐵皮屋第一面布署2條水線入室進行滅火搶救；另於鐵皮屋第三面、第四面各布署1線射水防護，火速將火勢截斷，防止擴大延燒，義消總隊總幹事葉禮義也立即率11名義消到場支援救災。
金門消防局表示，現場在職義消及水頭港消通力合作下，迅速於7時38分即控制火勢、8時3分撲滅火勢，並於9時10分殘火處理完畢，鐵皮屋及雜草燃燒面積各約300平方公尺，現場無人員傷亡，詳細起火原因由火調人員調查中，鎮長李誠智、里長顏士強、代表陳子芸等亦到現場關心並感謝。
第一大隊大隊長陳叁奇呼籲，使用火源時應謹記人離火熄，平時勿任意燃燒雜草及垃圾，尤其近期時逢清明掃墓祭祖期間，民眾應謹記4不2記得：「雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放，記得滅餘燼、記得收垃圾」，以減少人員傷亡及財物損失。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言