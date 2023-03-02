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11噸鋼捲綠燈起步滾落 貨車「翹孤輪」驚險畫面曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

真險！大貨車康姓司機，昨天下午2時駕車行經小港區中鋼路，疑後方載的11噸鋼捲未繫好，綠燈起步後，鋼捲從後方滾落，貨車當場演出「翹孤輪」，康因震動撞擊力撞到方向盤昏迷，貨車滑行到對向車道，所幸送醫無大礙。

警方調查，42歲康姓男子，昨下午2時許，駕駛大貨車行經小港區中鋼路，停等紅燈，綠燈起步時，貨車後方所載運的鋼捲，疑未固定繫緊，整個從後方滾落。

由於鋼捲重達11公斤，掉落路面，當場造成貨車車頭巨大震動，坐在駕駛座上的康男頭撞擊到方向盤，整個人暈了過去，致大貨車滑行到對向車道才停下，鋼捲未砸到任何車輛。

警消獲報到場，救護員將受傷的康男送醫，所幸僅嘴唇撕裂傷無大礙，警方調查康男並未喝酒，但因鋼捲掉落釀事故，警方對康男依違反道路交通管理條例第30條第1項第2款，裁處3000元到1萬8000元罰鍰；另依車輛機件脫落，依違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第16款，最高可裁處6000元罰鍰。

高雄小港區一輛大貨車11噸鋼捲未繫好，綠燈起步時從後方滾落，貨車當場「翹孤輪」。記者石秀華／翻攝
高雄小港區一輛大貨車11噸鋼捲未繫好，綠燈起步時從後方滾落，貨車當場「翹孤輪」。記者石秀華／翻攝
高雄小港區一輛大貨車11噸鋼捲未繫好，綠燈起步時從後方滾落，貨車當場「翹孤輪」，鋼捲掉落地面，貨車往前滑行才停下。記者石秀華／翻攝
高雄小港區一輛大貨車11噸鋼捲未繫好，綠燈起步時從後方滾落，貨車當場「翹孤輪」，鋼捲掉落地面，貨車往前滑行才停下。記者石秀華／翻攝
高雄小港區一輛大貨車11噸鋼捲未繫好，綠燈起步時從後方滾落，掉落地面。。記者石秀華／翻攝
高雄小港區一輛大貨車11噸鋼捲未繫好，綠燈起步時從後方滾落，掉落地面。。記者石秀華／翻攝
高雄小港區一輛大貨車11噸鋼捲未繫好，綠燈起步時從後方滾落，貨車當場「翹孤輪」。記者石秀華／翻攝
高雄小港區一輛大貨車11噸鋼捲未繫好，綠燈起步時從後方滾落，貨車當場「翹孤輪」。記者石秀華／翻攝

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