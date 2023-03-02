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金門飛高雄航班突訊號異常 旅客合掌祈禱、飛機急折返

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金門飛高雄航班突訊號異常 旅客合掌祈禱、飛機急折返

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
金門今早一班飛往高雄的立榮班機航班在起飛後突然發生異常訊號，當時機長為確保飛航安全，依標準程序返回金門。圖／讀者提供
金門今早一班飛往高雄的立榮班機航班在起飛後突然發生異常訊號，當時機長為確保飛航安全，依標準程序返回金門。圖／讀者提供

金門今早一班飛往高雄的立榮班機航班在起飛後突然發生異常訊號，飛機甚至有下降情況，讓旅客相當驚嚇，還有長者合掌祈禱平安降落。立榮航空表示，當時機長為確保飛航安全，依標準程序返回金門；乘客則說，大家在機上都嚇死了，好在最後順利降落，但仍感到驚魂未定。

立榮說明，B7-8912航班在今上午9點15分由金門飛往高雄，但引擎在起飛沒多久後發生異常訊號，機長為確保飛航安全，依標準作業程序返航金門，航機已於9點45分安全降落於金門機場。該航班機型為ATR72-600，旅客共計9人，也將視旅客需求安排替代航班。

立榮指出，後來都已安排乘客接下來交通，並發給便當及飲料安撫心情，其中有7位乘客安排轉搭華信班機飛高雄，1位搭乘立榮班機飛往台南，另1位則自行取消行程返回金門家中。立榮補充，故障班機將暫時停放在金門機場，待檢修安全無虞後另作調度。

機上乘客回憶，現在仍驚魂未定，飛機當時起飛沒多久即發出巨響，且感受到飛機在下降中，乘客們都嚇死了，有的一直唸禱南無阿彌陀佛，也有的閉上雙眼、雙手合十一直發抖祈禱平安，好在最後順利降落，但有位乘客大喊以後不敢再搭飛機了，取消行程回家收驚去。

金門今早一班飛往高雄的立榮班機航班在起飛後突然發生異常訊號，有乘客嚇到合掌祈禱平安降落。圖／讀者提供
金門今早一班飛往高雄的立榮班機航班在起飛後突然發生異常訊號，有乘客嚇到合掌祈禱平安降落。圖／讀者提供

金門 航班

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