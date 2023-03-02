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緝菸犬破地下工廠 警扣76萬包私菸送辦負責人

中央社／ 台中2日電

沈姓男子涉嫌自國外進口劣質菸草，在桃園市平鎮區一處鐵皮工廠設置地下製菸廠，警方循線出動緝菸犬前往查緝。（翻攝照片）中央社
沈姓男子涉嫌自國外進口劣質菸草，在桃園市平鎮區一處鐵皮工廠設置地下製菸廠，警方循線出動緝菸犬前往查緝。（翻攝照片）中央社
沈姓男子涉嫌自國外進口劣質菸草，在桃園市設置地下製菸廠，警方日前循線出動緝菸犬前往查緝，查扣市值新台幣6500萬元、逾76萬包私菸，全案依法移送主管機關裁處。

保安警察第三總隊第一大隊今天發布新聞稿表示，警方於今年1月6日執行「全國同步查緝私劣菸酒專案」期間，在桃園市平鎮區1處鐵皮工廠，查獲機動性大型地下製菸廠，查扣私劣紙捲菸成品192萬支及近萬公斤劣質菸草。

警方查出，51歲沈姓男子先以合法管道，進口國外菸草下腳料、濾嘴、捲菸紙等物，分別儲置於北中南隱密處所，於去年12月間，在桃園市的鐵皮工廠設置地下製菸廠。

警方於查緝當天，會同桃園市政府財政局等單位，出動保安警察第三總隊拉不拉多緝菸犬Sara、Tena，循線前往查緝，查扣的紙捲菸成品估算可製成76萬1857包私菸，市值6500萬元外，並規避菸捐、健康捐等稅捐高達4283萬元。

警方指出，由於沈男所產製的私劣菸品，未經政府檢驗把關，所含焦油、尼古丁及菸鹼等有害化學物質含量極易超標，有危害民眾健康風險，幸相關成品尚未流入市面。警方全案詢問後，依違反菸酒管理法，將沈男移送桃園市財政局裁處。

沈姓男子涉嫌自國外進口劣質菸草，在桃園市設置地下製菸廠，警方日前循線出動緝菸犬前往查緝，查扣市值新台幣6500萬元、逾76萬包私菸。（翻攝照片）中央社
沈姓男子涉嫌自國外進口劣質菸草，在桃園市設置地下製菸廠，警方日前循線出動緝菸犬前往查緝，查扣市值新台幣6500萬元、逾76萬包私菸。（翻攝照片）中央社

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