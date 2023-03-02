我有30億印尼盾要娶妳 印尼女看護險遭詐60萬台幣警急阻

印尼籍看護羅女，透過臉書認識一名同鄉男子，對方自稱有超過30億印尼盾（約台幣600萬）身家，便騙得羅女真愛甘嫁為妻。上周五對方以到新加坡結婚，需支付1成資產手續費（約台幣60萬）為謊，騙得羅女前往銀行提匯，卻因她帳戶內餘額不足，行員報警協處。警到場了解勸阻，羅女才知被騙，最後放棄匯款成功阻詐。

經調查，羅姓女子（26歲）一年多前持工作簽證，來台從事看護工作。羅女在台幾乎沒有外出消費，遂將每個月近3萬元薪水，幾近全數匯回印尼老家。上周羅女透過臉書社群，結識一名同鄉，對方自稱他人在新加坡，是身家超過30億印尼盾（約台幣600萬）的大老闆。

連續數日，對方無時無刻噓寒問暖，認識不到兩周連面都沒見到，便擄獲羅女芳心，騙得與她共度餘生。上周五（2月24日）對方以到新加坡結婚為謊，誘得羅女答應，再以到新加坡結婚，得先支付他1成資產的手續費（約台幣60萬）。

被愛沖昏頭的羅女，不知已掉入詐團陷阱，於當天下午1時許，來到新北市蘆洲區長安街一家銀行準備匯款。羅女到臨櫃表明要先提款轉匯60萬台幣到指定帳戶，行員告知羅女帳戶內餘額不足，旋即報警協處。

轄區警方獲報，調派線上警力莊糧銘、王冠欽趕抵，經了解當場向羅女表示「這就是詐騙伎倆」，但羅女仍堅信，這段姻緣是她誠心拜拜求來的，絕不可能是詐騙，還一度向警開口「你們先借我60萬，過一兩分鐘就可以還你們」。

2警只好先帶回羅女反所，再請來通譯協助翻譯，隨後耐心向其解釋該詐騙手段，並用蘆洲警臉書「蘆洲警園」所拍攝的反詐騙宣導影片5種詐騙手段「假交友、假投資、假貸款、分期付款、猜猜我是誰」，讓羅女觀看，她才願意相信被騙放棄匯款。