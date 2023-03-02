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BMW過巷口遭兩機車前後狙擊 雙載機車擦邊球再撞電桿

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

1輛BMW轎車，昨傍晚行經苗栗縣苑裡鎮中正路50巷巷口時，車速不快，卻突遭2輛從巷口衝出的機車狙擊，1輛雙載機車「擦邊球」碰撞轎車前保桿後，人車彈飛再撞上路旁電桿，另輛機車直接撞上轎車車身，現場2名青少男子輕傷送醫，肇事原因及責任由警方調查釐清。

年輕人搶快！警方表示，當時應為18歲涂男騎車搭載15歲鄭男，從中正路50巷東往西行駛，欲穿越中正路口時，幾乎未減速，與沿中正路南往北行駛的1輛BMW轎車碰撞，機車再撞上對向巷口電桿；相隔不到1秒，同行另輛駱姓少女騎乘的機車，則是直接撞上BMW轎車右側車身。

事發後，救護人員據報到場將慘撞電桿受傷的涂男、鄭男送醫，駱姓少女身上輕微擦挫傷拒絕就醫，BMW轎車駕駛許男則毫髮未傷。

警方初步調查，3方肇事駕駛均無酒駕情事，研判是兩機車騎士未遵守交通規則，行經主幹道路口時，未減速禮讓，也未注意左右來車而釀禍。

警方初步調查，肇事原因應是兩機車騎士行經事故巷口時，未減速並禮讓主幹道車輛而釀禍。圖／民眾提供
警方初步調查，肇事原因應是兩機車騎士行經事故巷口時，未減速並禮讓主幹道車輛而釀禍。圖／民眾提供
涂男雙載機車「插邊球」碰撞轎車前保桿後，人車彈飛再撞上路旁電桿。圖／民眾提供
涂男雙載機車「插邊球」碰撞轎車前保桿後，人車彈飛再撞上路旁電桿。圖／民眾提供
事發後，救護人員獲報到場緊急將受輕傷涂男送醫治療。圖／民眾提供
事發後，救護人員獲報到場緊急將受輕傷涂男送醫治療。圖／民眾提供

BMW 酒駕 機車騎士

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