影／新北警空中反詐騙 刑警大隊長傳授防詐關鍵字

為讓民眾瞭解最新詐騙手法，新北市警察總動員，新北市刑警大隊長蕭瑞豪昨接受廣播電臺節目接受專訪，針對目前最常發生的假投資、假交友詐騙犯罪，結合時事分析詐騙集團的犯罪手法，讓線上收聽民眾瞭解到詐騙關鍵字，避免中了詐騙集團的陷阱。

新北刑大大隊長蕭瑞豪昨晚接受警廣節目主持人Lucas專訪，特別解說「假交友」結合「假投資」、「解除分期付款」等3種最常見的詐騙手法，強調詐騙集團使用的關鍵字，例如假投資詐騙常利用「快速回本、穩賺不賠、保證獲利」等糖衣話術，又或者是打著金融投資產品名號，吹噓顯然不合理的年獲利，提醒民眾不要上當。在介紹到「解除分析付款」詐騙時，主持人Lucas也表示，不久前就曾接到這種詐騙電話，但隨即知道是詐騙就掛號，因此也能感同身受。

對購買商品刷卡消費的詐騙案件，蕭瑞豪提醒這是詐騙集團謊稱誤設分期付款的手法，民眾應該切記銀行ATM並沒有解除分期付款的功能，遇到有可疑來電，應先冷靜勿恐慌，並立即掛斷撥打165反詐騙專線，由警方查證處理。